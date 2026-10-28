Symrise-Aktie bricht trotzdem ein: Wachstum beschleunigt - Auf Kurs zu Jahreszielen

Umsatz gesteigert

28.10.26 09:39 Uhr

Der Hersteller von Duftstoffen und Aromen Symrise hat sein Wachstum im dritten Quartal weiter beschleunigt.

Das Unternehmen steigerte den Umsatz in den drei Monaten bis Ende September im Jahresvergleich aus eigener Kraft um 5,3 Prozent auf 1,31 Milliarden Euro. Das ist mehr als von Analysten im Durchschnitt erwartet. Inklusive Währungs- und Übernahmeeffekten ergibt sich ein Plus von 7,2 Prozent. Dabei seien das Geschäft mit Zusätzen für Haustiernahrung sowie der Bereich Care & Wellness zu positivem organischen Wachstum zurückgekehrt. Für die ersten neun Monate ergibt sich damit ein organisches Umsatzplus von 3,0 Prozent, wie der DAX-Konzern am Mittwoch weiter mitteilte.

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Für 2026 erwartet Symrise-Chef Jean-Yves Parisot weiterhin ein organisches Umsatzwachstum von 2 bis 4 Prozent, konkret ist nun von etwa der Mitte des Zielkorridors die Rede. Dabei dürfte sich das Wachstum im vierten Quartal gegenüber dem dritten Quartal angesichts einer höheren Vergleichsbasis im Vorjahr abschwächen. Die bereinigte operative Gewinnmarge wird nun in der unteren Hälfte der unveränderten Zielspanne von 21,5 bis 22,5 Prozent erwartet.

Symrise-Aktie unter Druck - DZ Bank: Niedrigere Konsensschätzungen

Nach der Vorlage der Zahlen zum dritten Quartal von Symrise und Aussagen zum Gesamtjahr ist der Kurs der Aktie am Mittwoch stark unter Druck geraten. Zeitweise fällt die Symrise-Aktie im XETRA-Handel um 9,65 Prozent auf 90,40 Euro. . Zwischenzeitlich betrug der Abschlag sogar gut 12 Prozent. In den vergangenen Wochen war der Kurs allerdings stark gestiegen.

Für 2026 erwartet Symrise-Chef Jean-Yves Parisot weiterhin ein organisches Umsatzwachstum von 2 bis 4 Prozent, konkret ist nun von etwa der Mitte des Zielkorridors die Rede. Dabei dürfte sich das Wachstum im vierten Quartal gegenüber dem dritten Quartal angesichts einer höheren Vergleichsbasis im Vorjahr abschwächen. Die bereinigte operative Gewinnmarge wird nun in der unteren Hälfte der unveränderten Zielspanne von 21,5 bis 22,5 Prozent erwartet.

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Die spezifizierte Prognose für die operative Marge (Ebitda) deute für das Schlussquartal 2026 auf eine Verlangsamung des Wachstums auf vergleichbarer Basis hin, schrieb Analyst Thomas Maul von der DZ Bank in einer ersten Reaktion. Die Konsensschätzungen könnten nun moderat nach unten revidiert werden.

Bei genauerer Betrachtung liefere der Bericht zum dritten Quartal jedoch auch wichtige positive Elemente, schrieb der Experte. Dazu zähle zuvorderst die Rückkehr zu Wachstum im Segment Tiernahrung. Positiv seien ferner ein starkes Mengenwachstumt, Hinweise auf eine anhaltend gute Nachfrage und eine starke Investitions-Pipeline.

/mis/stk

HOLZMINDEN (dpa-AFX)