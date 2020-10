Anleger nehmen bei Carrefour-Aktie Gewinne mit: Carrefour steigert Umsatz und profitiert von Corona

Auf vergleichbarer Basis stiegen die Umsätze konzernweit um 8,4 Prozent auf rund 19,7 Milliarden Euro, wie das Unternehmen am Mittwoch in Boulogne-Billancourt mitteilte. Dies sei das beste Abschneiden in den vergangenen 20 Jahren gewesen, hieß es. Analysten hatten im Schnitt mit weniger gerechnet.

Besonders stark legte das Online-Geschäft zu, das ein Umsatzplus von rund zwei Dritteln verzeichnete. Aber auch in Brasilien zogen die Erlöse deutlich an und kletterten um über ein Viertel. Im stark umkämpften Heimatmarkt Frankreich und in Spanien konnte Carrefour ebenfalls wachsen.

Entsprechend zufrieden zeigte sich Carrefour-Chef Alexandre Bompard, der die Resultate auch als Zeichen dafür wertete, dass das laufende Umbauprogramm der Franzosen erfolgreich sei. Bompard hat dem Einzel- und Großhändler einen strikten Sparkurs verordnet und bestätigte nun die Ziele. So will Carrefour ab Ende 2020 weiterhin pro Jahr 3 Milliarden Euro einsparen. Bis 2022 will der Konzern zudem den Absatz über das Internet und die Verkäufe von Bio-Produkten steigern sowie Immobilien verkaufen.

Die Carrefour-Aktie ist von Gewinnmitnahmen belastet und verliert im Pariser Handel aktuell 2,79 Prozent auf 13,23 Euro.

