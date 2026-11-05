Fielmann-Aktie im Fokus: Optikerkonzern legt zu und bestätigt angepasste Jahresziele

Umsatz gestiegen

05.11.26 08:19 Uhr

Der Optikerkonzern Fielmann hat in den ersten neun Monaten bei Erlös und Ergebnisse zugelegt.

Der Umsatz kletterte im Jahresvergleich um 2,9 Prozent auf knapp 1,9 Milliarden Euro, wie Fielmann am Donnerstag in Hamburg mitteilte. Unter anderem habe sich das Wachstum im wichtigsten Markt Deutschland im dritten Quartal beschleunigt. Das bereinigte Ergebnis vor Zinsen , Steuern und Abschreibungen (Ebitda) verbesserte sich ebenfalls um 2,9 Prozent auf 438,5 Millionen Euro. Unter dem Strich blieb ein auf die Aktionäre anfallender Gewinn von 169 Millionen Euro, nach 160 Millionen im Vorjahr. Die im Sommer gesenkten Jahresziele bestätigte das Unternehmen.

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