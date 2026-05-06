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Umsatz gestiegen

Rheinmetall-Aktie im Fokus: Deutlich höherer Gewinn im ersten Quartal

07.05.26 07:51 Uhr
Aktie im Fokus: Rheinmetall steigert Gewinn in Q1 kräftig | finanzen.net

Rheinmetall hat den Gewinn im ersten Quartal deutlich überproportional zum Umsatz gesteigert. Das Unternehmen hatte diese Woche bereits Eckzahlen veröffentlicht.

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Vor Steuern kletterte das Ergebnis auf 160 Millionen von 141 Millionen Euro im Vorjahr, wie der Rüstungskonzern bei Vorlage ausführlicher Quartalszahlen mitteilte. Nach Steuern stieg der Gewinn um gut ein Fünftel auf 130 Millionen Euro. Nach Anteilen Dritter verdienten die Düsseldorfer 111 (Vorjahr: 84) Millionen Euro.

Der DAX-Konzern Rheinmetall hatte diese Woche bereits Eckzahlen für die ersten drei Monate veröffentlicht, da sowohl der Umsatz als auch der operative Gewinn hinter den Markterwartungen zurück geblieben waren. Der Umsatz kletterte in den ersten drei Monaten um 7,7 Prozent auf 1,94 Milliarden Euro. Analysten hatten mehr erwartet. Der operative Gewinn lag mit 224 Millionen Euro 33 Millionen Euro über Vorjahr. Hier hatte die Erwartung auf 262 Millionen Euro gelautet. Daraus ergibt sich eine operative Marge von 11,6 Prozent nach 10,5 Prozent im Vorjahr.

Der DAX-Konzern bestätigte seinen Ausblick für das Gesamtjahr: Der Umsatz soll um 40 bis 45 Prozent auf 14,0 Milliarden bis 14,5 Milliarden Euro stiegen. Die operative Marge soll auf rund 19 Prozent von 18,5 Prozent im Vorjahr zulegen.

Dow Jones Newswires

Bildquellen: Postmodern Studio / Shutterstock.com, Tobias Arhelger / Shutterstock.com

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