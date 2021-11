ACS-Aktie etwas leichter: ACS verdient im Neunmonatszeitraum mehr

Der Umsatz sank jedoch wegen Wechselkurseffekten, wie die Hochtief-Muttergesellschaft mitteilte.

ACS erzielte einen Nettogewinn von 545 Millionen Euro nach 437 Millionen im Vorjahreszeitraum. Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) legte auf 775 von 692 Millionen Euro zu. Das EBITDA kletterte auf 1,17 von 1,04 Milliarden Euro.

Der Umsatz sank um 2,8 Prozent auf 20,4 von 21 Milliarden Euro, was ACS mit der Abwertung des US-Dollars begründete.

An der Börse in Madrid verlieren ACS-Aktien am Freitag zeitweise 0,13 Prozent auf 23,04 Euro.

MADRID (Dow Jones)

Bildquellen: Rafael Ben-Ari/Chameleons Eye/Fotolia