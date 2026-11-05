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Umsatz gesunken

Swiss Re-Aktie im Fokus: Rückversicherer überrascht mit Gewinnplus

Swiss Re-Aktie im Fokus: Rückversicherer überrascht mit Gewinnplus

Vergleichsweise geringe Großschäden und Zuwächse im Leben-Geschäft haben dem Rückversicherer Swiss Re in den ersten neun Monaten des Jahres einen Gewinnanstieg beschert.

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Swiss Re AG
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Der Überschuss belief sich von Januar bis September 2026 auf knapp 4,2 Milliarden US-Dollar und damit drei Prozent mehr als ein Jahr zuvor, wie die Swiss Re am Donnerstag in Zürich mitteilte. Analysten hatten im Schnitt mit einem leichten Rückgang gerechnet. Konzernchef Andreas Berger und sein Team sehen den Rückversicherer damit auf dem "besten Weg", um sein Gewinnziel für das Gesamtjahr zu erreichen.

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Obwohl der Umsatz wegen des Preiskampfs in der Branche um drei Prozent auf 31,2 Milliarden Dollar sank, zehrten die Aufwendungen für Schäden, Verwaltung und Vertrieb in der Schaden- und Unfall-Rückversicherung einen geringeren Anteil der Einnahmen auf. Die kombinierte Schaden-Kosten-Quote verbesserte sich entsprechend von 77,6 auf 77,3 Prozent. Dennoch ging der Gewinn der Sparte um sechs Prozent zurück.

Mehr als ausgeglichen wurde der Rückgang von einem Gewinnsprung in der Lebensrückversicherung. Deren Überschuss stieg um 43 Prozent, nachdem die Swiss Re in der Sparte ein Jahr zuvor hohe Wertkorrekturen vorgenommen hatte.

Für 2026 hat sich das Management einen Gewinn von mindestens 4,5 Milliarden Dollar zum Ziel gesetzt.

ZÜRICH (dpa-AFX)

Bildquellen: Swiss Re, Swiss Re

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Datum Rating Analyst
23.10.26 Swiss Re Underweight Barclays Capital
20.10.26 Swiss Re Underperform RBC Capital Markets
15.10.26 Swiss Re Underweight JP Morgan Chase & Co.
15.10.26 Swiss Re Underperform Jefferies & Company Inc.
14.10.26 Swiss Re Underperform Jefferies & Company Inc.

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