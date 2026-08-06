Umsatz im Dienstleistungsbereich Deutschlands steigt im Mai

06.08.26 08:15 Uhr

DOW JONES--Der Umsatz im Dienstleistungsbereich Deutschlands hat im Mai zugenommen. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) nach vorläufigen Ergebnissen mitteilte, stieg der Umsatz (ohne Finanz- und Versicherungsdienstleistungen) kalender- und saisonbereinigt real gegenüber dem Vormonat um 1,5 Prozent. Im Vergleich zum Vorjahresmonat Mai 2025 ergab sich ein Realanstieg von 3,5 Prozent. Nominal lag das Plus bei 1,9 Prozent gegenüber dem Vormonat und bei 6,1 Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat.

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August 06, 2026 02:15 ET (06:15 GMT)