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Umsatz im Gastgewerbe sinkt im August

DOW JONES--Das Gastgewerbe in Deutschland hat im August nach vorläufigen Ergebnissen des Statistischen Bundesamtes (Destatis) kalender- und saisonbereinigt real 1,3 Prozent und nominal 1,2 Prozent weniger umgesetzt als im Juli. Im Vergleich zum Vorjahresmonat sank der Umsatz real um 4,2 Prozent, wohingegen er nominal um 2,7 Prozent stieg.

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Im Juli verzeichnete das Gastgewerbe gegenüber Juni nach Revision der vorläufigen Ergebnisse ein reales Plus von 1,9 Prozent (vorläufig: plus 1,5 Prozent). Nominal stieg der Umsatz um 1,7 Prozent (vorläufig: plus 1,3 Prozent).

Hotels und sonstige Beherbergungsunternehmen verzeichneten im August gegenüber Juli einen Umsatzzuwachs von real 0,4 Prozent und nominal 0,3 Prozent. Gegenüber dem Vorjahresmonat sank der Umsatz real um 0,4 Prozent und stieg nominal um 4,0 Prozent.

In der Gastronomie sank der Umsatz im August gegenüber Juli real um 1,8 Prozent und nominal um 1,7 Prozent. Im Vergleich zum Vorjahresmonat sank der Umsatz real um 5,4 Prozent, wohingegen er nominal um 2,4 Prozent stieg.

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Kontakt: redaktion.de@dowjones.com

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(END) Dow Jones Newswires

October 20, 2026 02:24 ET (06:24 GMT)

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