DAX23.109 +1,2%Est505.675 +1,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,3800 ±-0,0%Nas22.091 -0,3%Bitcoin61.445 +1,8%Euro1,1572 -0,1%Öl107,6 ±-0,0%Gold4.696 +1,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Vonovia A1ML7J Rheinmetall 703000 Siemens Energy ENER6Y NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 SAP 716460 Volkswagen (VW) vz. 766403 DroneShield A2DMAA Infineon 623100 Allianz 840400 Deutsche Telekom 555750 Deutsche Bank 514000 Shell (ex Royal Dutch Shell) A3C99G Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Commerzbank CBK100
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Nach EZB-Zinsentscheid: DAX startet fester -- Asiens Börsen leichter -- Feiertag in Japan -- Chip-Schmuggel: Schwere Vorwürfe gegen Super Micro -- Infineon, Lufthansa, Alibaba, Vincorion im Fokus
Top News
Infineon-Aktie höher: Analysten setzen auf KI- und Auto-Erholung Infineon-Aktie höher: Analysten setzen auf KI- und Auto-Erholung
Mutares-Aktie im Plus: Beteiligungsgesellschaft erwartet Transaktionsschub im zweiten Quartal Mutares-Aktie im Plus: Beteiligungsgesellschaft erwartet Transaktionsschub im zweiten Quartal
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Umsatz im Gastgewerbe sinkt im Januar

20.03.26 08:14 Uhr

DOW JONES--Das Gastgewerbe in Deutschland hat im Januar nach Ergebnissen des Statistischen Bundesamtes (Destatis) kalender- und saisonbereinigt real 3,9 Prozent weniger umgesetzt als im Dezember. Nominal blieb der Umsatz unverändert. Im Vergleich zum Vorjahresmonat sank der Umsatz real um 5,0 Prozent und stieg nominal um 2,0 Prozent.

Wer­bung

Im Dezember verzeichnete das Gastgewerbe gegenüber November nach Revision der vorläufigen Ergebnisse einen Rückgang von real 0,6 Prozent (vorläufig: minus 1,2 Prozent). Nominal blieb der Umsatz unverändert (vorläufig: minus 0,6 Prozent).

Hotels und sonstige Beherbergungsunternehmen verzeichneten im Januar gegenüber Dezember ein Umsatzminus von real 3,2 Prozent und nominal 2,6 Prozent. Gegenüber dem Vorjahresmonat sank der Umsatz real um 2,8 Prozent und stieg nominal um 1,4 Prozent.

In der Gastronomie ging der Umsatz im Januar gegenüber Dezember real um 4,3 Prozent zurück und stieg nominal um 0,9 Prozent. Im Vergleich zum Vorjahresmonat sank der Umsatz real um 5,9 Prozent und stieg nominal um 2,4 Prozent.

Wer­bung

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/apo/sha

(END) Dow Jones Newswires

March 20, 2026 03:15 ET (07:15 GMT)