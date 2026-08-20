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Umsatz im Gastgewerbe sinkt im Juni

DOW JONES--Das Gastgewerbe in Deutschland hat im Juni nach Ergebnissen des Statistischen Bundesamtes (Destatis) kalender- und saisonbereinigt real 1,2 Prozent weniger umgesetzt als im Mai. Nominal sank der Umsatz um 0,9 Prozent. Im Vergleich zum Vorjahresmonat sank der Umsatz real um 5,1 Prozent und stieg nominal um 2,3 Prozent.

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Im Mai verzeichnete das Gastgewerbe gegenüber April nach Revision der vorläufigen Ergebnisse einen Rückgang von real 0,2 Prozent (vorläufig: minus 2,0 Prozent). Nominal sank der Umsatz um 0,1 Prozent (vorläufig: minus 2,1 Prozent).

Hotels und sonstige Beherbergungsunternehmen verzeichneten im Juni gegenüber Mai sowohl real als auch nominal ein Umsatzminus von 1,0 Prozent. Gegenüber dem Vorjahresmonat sank der Umsatz real um 4,9 Prozent und stieg nominal um 1,1 Prozent.

In der Gastronomie ging der Umsatz im Juni gegenüber Mai real um 1,2 Prozent und nominal um 0,9 Prozent zurück. Im Vergleich zum Vorjahresmonat sank der Umsatz real um 5,1 Prozent und stieg nominal um 2,6 Prozent.

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Im gesamten ersten Halbjahr erzielte das Gastgewerbe real 5,2 Prozent weniger und nominal 2,1 Prozent mehr Umsatz als im Vorjahreszeitraum.

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/apo/cbr

(END) Dow Jones Newswires

August 20, 2026 02:13 ET (06:13 GMT)

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