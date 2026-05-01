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Umsatz im Gastgewerbe sinkt im März

20.05.26 08:29 Uhr

DOW JONES--Das Gastgewerbe in Deutschland hat im März nach Ergebnissen des Statistischen Bundesamtes (Destatis) kalender- und saisonbereinigt real 2,2 Prozent weniger umgesetzt als im Februar. Nominal sank der Umsatz um 1,3 Prozent. Im Vergleich zum Vorjahresmonat sank der Umsatz real um 5,2 Prozent und stieg nominal um 2,5 Prozent.

Im Februar verzeichnete das Gastgewerbe gegenüber Januar nach Revision der vorläufigen Ergebnisse einen Anstieg von real 0,2 Prozent (vorläufig: unverändert). Nominal stieg der Umsatz um 0,5 Prozent (vorläufig: 0,4 Prozent).

Hotels und sonstige Beherbergungsunternehmen verzeichneten im März gegenüber Februar ein Umsatzminus von real 5,6 Prozent und nominal 3,4 Prozent. Gegenüber dem Vorjahresmonat sank der Umsatz real 4,2 Prozent und stieg nominal 2,6 Prozent.

In der Gastronomie ging der Umsatz im März gegenüber Februar real um 0,1 Prozent zurück und stieg nominal 0,2 Prozent. Im Vergleich zum Vorjahresmonat sank der Umsatz real 5,7 Prozent und stieg nominal um 2,3 Prozent.

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/apo/kla

(END) Dow Jones Newswires

May 20, 2026 02:29 ET (06:29 GMT)