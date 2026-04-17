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Umsatz im Gastgewerbe stagniert im Februar

17.04.26 08:44 Uhr

DOW JONES--Das Gastgewerbe in Deutschland hat im Februar nach Ergebnissen des Statistischen Bundesamtes (Destatis) kalender- und saisonbereinigt gleich viel umgesetzt als im Januar. Nominal stieg der Umsatz um 0,4 Prozent. Im Vergleich zum Vorjahresmonat sank der Umsatz real um 4,6 Prozent und stieg nominal um 2,3 Prozent.

Im Januar verzeichnete das Gastgewerbe gegenüber Dezember nach Revision der vorläufigen Ergebnisse einen Rückgang von real 4,3 Prozent (vorläufig: 3,9 Prozent). Nominal sank der Umsatz um 0,5 Prozent (vorläufig: unverändert).

Hotels und sonstige Beherbergungsunternehmen verzeichneten im Februar gegenüber Januar ein Umsatzplus von real 2,4 Prozent und nominal 2,6 Prozent. Gegenüber dem Vorjahresmonat sank der Umsatz real 0,3 Prozent und stieg nominal 4,1 Prozent.

In der Gastronomie ging der Umsatz im Februar gegenüber Januar real um 1,1 Prozent zurück und sank nominal 1,2 Prozent. Im Vergleich zum Vorjahresmonat sank der Umsatz real 6,2 Prozent und stieg nominal um 1,7 Prozent.

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/apo/kla

(END) Dow Jones Newswires

April 17, 2026 02:45 ET (06:45 GMT)