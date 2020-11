Umsatz in gewerblicher Wirtschaft Deutschlands steigt im Oktober

Von Hans Bentzien

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Umsatz in der gewerblichen Wirtschaft Deutschlands ist im Oktober deutlich gestiegen. Das deutet darauf hin, dass die Wirtschaft am Beginn des vierten Quartals noch gewachsen ist. Nach Mitteilung des Statistischen Bundesamts (Destatis) erhöhte sich laut einem Frühindikator der nominale Umsatz gegenüber dem Vormonat saison- und kalenderbereinigt um 1,5 Prozent und lag nur noch um 0,3 Prozent unter dem Niveau von Februar, dem Monat vor Beginn der Einschränkungen durch die Corona-Pandemie in Deutschland.

"Die heutigen Zahlen zeigen, dass die deutsche Wirtschaft beim Aufholprozess bis zum neuerlichen 'Lockdown light' gut vorankam", schrieb Commerzbank-Volkswirt Ralph Solveen in einem Kommentar. Man gehe davon aus, dass dies in erster Linie von der Industrie getrieben worden sei, während sich im Dienstleistungsbereich wahrscheinlich schon die steigenden Infektionszahlen bemerkbar gemacht hätten - zumindest deuten hierauf Echtzeit-Indikatoren und die Stimmungsindikatoren hin.

Für November rechnet Solveen mit einem deutlichen Rückgang des Frühindikators, den Destatis anhand der Umsatzsteuervoranmeldung von Unternehmen berechnet. Der Analyst rechnet für das vierte Quartal mit einem Rückgang des Umsätze. "Das kräftige Plus im Oktober und die stabile Entwicklung in der Industrie machen aber Hoffnung, dass sich der Rückgang in Grenzen halten wird", schrieb er.

Der Umsatzfrühindikator hat in den vergangenen Quartalen gute Anhaltspunkte für die Entwicklung des Bruttoinlandsprodukts (BIP) geliefert.

