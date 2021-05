Engie-Aktie steigt: Engie profitiert von kälterem Wetter und belgischen AKW

Der Umsatz im ersten Quartal kletterte im Jahresvergleich um 2,3 Prozent auf 16,9 Milliarden Euro, wie das Unternehmen am Dienstag in Paris mitteilte. Bereinigt um Wechselkursschwankungen und den Kauf und Verkauf von Unternehmensteilen hätte das Plus 4,8 Prozent betragen.

Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) stieg um 8,3 Prozent auf 2,1 Milliarden Euro. Dabei kamen dem Unternehmen höhere Preise in Europa und das im Jahresvergleich kalte Wetter in Frankreich zugute. Die belgischen Atomkraftwerke in Doel und Tihange liefen zudem über 95 Prozent der Zeit und lieferten damit wieder einen operativen Gewinn ab - vergangenes Jahr waren es nur 69 Prozent Verfügbarkeit gewesen.

Vor allem in der Netzsparte, die ohnehin den größten Beitrag zum operativen Gewinn des Konzerns leistet, lief es besser. Das lag auch an höheren Gastransportmengen in Frankreich infolge der Kälte, nachdem das Vorjahresquartal ungewöhnlich warm gewesen war. Zum Nettoergebnis im ersten Quartal machte Engie keine Angaben. Chefin Catherine MacGregor bestätigte jedoch die Jahresziele eines bereinigten Nettogewinns zwischen 2,3 und 2,5 Milliarden Euro.

An der EURONEXT Paris geht es für die Engie-Aktie zeitweise 2,74 Prozent auf 13,064 Euro nach oben.

