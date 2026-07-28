Rheinmetall-Aktie dennoch in Rot: Überraschend hoher Gewinn im zweiten Quartal

Umsatz klettert

29.07.26 12:49 Uhr

Rheinmetall hat den operativen Gewinn im zweiten Quartal überraschend kräftig gesteigert. Das teilte der Konzern mit nachdem er am Mittwoch überraschend Zahlen vorlegte.

Eigentlich wollte Rheinmetall erst am 6. August über die finanzielle Entwicklung des Quartals berichten.

Wie das Unternehmen ad-hoc mitteilte, kletterte der Umsatz in den drei Monaten um gut zwei Drittel auf rund 3,3 Milliarden Euro. Das operative Ergebnis kletterte deutlich auf 562 Millionen Euro. Das liege deutlich über der Markterwartung von 469,9 Millionen Euro, so der Düsseldorfer DAX -Konzern. Einen Vergleichswert des Vorjahres nannte das Unternehmen zunächst nicht. Alle Segmente hätten zu dieser Umsatz- und Ergebnisverbesserung gegenüber dem Vorjahr beigetragen.

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