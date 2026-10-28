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Umsatz klettert

TRATON-Aktie verliert: VW-Truckholding schneidet wie erwartet ab - Orders legen deutlich zu

TRATON-Aktie verliert: VW-Truckholding schneidet wie erwartet ab - Orders legen deutlich zu

Die Nutzfahrzeugholding TRATON aus dem VW-Konzern hat nach einem erwartungsgemäßen dritten Quartal die Jahresprognosen bestätigt.

Werte in diesem Artikel
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TRATON
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Der Umsatz zog in den ersten neun Monaten im Jahresvergleich um 3 Prozent auf 33,3 Milliarden Euro an, wie das im MDAX notierte Unternehmen am Mittwoch in München mitteilte. Das um Sondereffekte bereinigte operative Ergebnis wuchs um 13 Prozent auf 2,31 Milliarden Euro und traf damit die Erwartungen von Analysten. Die entsprechende Marge zog um 0,6 Prozentpunkte auf 6,9 Prozent an. Beim Auftragseingang verzeichnete TRATON nach dem insbesondere auf dem US-Markt schwachen Vorjahreszeitraum ein Plus von einem Viertel auf 253.147 Fahrzeuge.

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Der hohe Auftragseingang der vergangenen Quartale wandle sich nun in Absatz, hieß es vom Unternehmen mit den Marken MAN und Scania, dem US-Truckbauer International und der südamerikanischen Tochter VW Truck & Bus. Insbesondere in Nordamerika dürfte der Markt gegen Jahresende weiter Fahrt aufnehmen. Im vergangenen Jahr hatten die Zollkapriolen von US-Präsident Donald Trump den Markt durcheinandergewirbelt. Wegen der Unsicherheit über die künftige Transportnachfrage bestellten Spediteure kaum noch Lkw. Mittlerweile haben die Bestellungen in den USA wieder deutlich angezogen.

Via XETRA gibt die TRATON-Aktie zeitweise 0,67 Prozent auf 32,44 Euro ab.

/men/stk

MÜNCHEN (dpa-AFX)

Bildquellen: TRATON GROUP

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Datum Rating Analyst
10:01 TRATON Hold Jefferies & Company Inc.
02.10.26 TRATON Buy Deutsche Bank AG
02.10.26 TRATON Market-Perform Bernstein Research
29.09.26 TRATON Market-Perform Bernstein Research
28.09.26 TRATON Neutral JP Morgan Chase & Co.

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