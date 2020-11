ENCAVIS-Aktie dennoch unter Druck: ENCAVIS bestätigt Prognose

Aktien in diesem Artikel

Zudem spielt das Wetter ENCAVIS weiter in die Karten - wenn auch nicht mehr ganz so stark wie noch im Vorjahr. Aus diesem Grund ging das operative Ergebnis bei leicht steigendem Umsatz zurück. Unternehmenschef Dierk Paskert bestätigte am Montag in Hamburg bei der Vorlage der Zahlen für die ersten neun Monaten die Ziele für 2020.

So soll der Umsatz im laufenden Jahr auf Basis des bestehenden Portfolios sowie unter normalen Wetterbedingungen auf mehr als 280 Millionen Euro. 2019 hatte das Unternehmen knapp 274 Millionen Euro umgesetzt, dabei aber auch zum Teil von sehr viel Sonne und Wind profitiert. Bereinigt um diesen Effekt hätte der Umsatz 263 Millionen Euro betragen.

Beim operativen Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) werde weiter ein Wert von mehr als 220 Millionen Euro erwartet. Im vergangenen Jahr hatte der um Wettereffekte bereinigte operative Gewinn knapp 211 Millionen Euro betragen.

ENCAVIS-Aktien werden nach exzellentem Lauf verkauft

Nach Kursgewinnen in den ersten Handelsminuten sind die Aktien von ENCAVIS am Montagmorgen unter Druck geraten. Zuletzt büßten sie knapp drei Prozent auf 17,24 Euro ein und waren größter Kursverlierer im SDax der kleineren Börsentitel. Die Quartalszahlen des Betreibers von Solarparks und Windkraftanlagen kamen bei den Anlegern nicht gut an.

Analyst Martin Comtesse vom Researchhaus Jefferies wies darauf hin, dass der um Sondereffekte bereinigte Gewinn vor Zinsen und Steuern (Ebit) um acht Prozent hinter der Markterwartung zurückgeblieben sei. Mit dem Gewinn je Aktie habe das Unternehmen die Konsensprognose gar weit um 17 Prozent verfehlt. Gründe hierfür seien meteorologische Effekte, niedrigere Gewinne aus Verkäufen sowie Rückstellungen für Aktienoptionen.

Auch habe der operative Cashflow des Unternehmens im dritten Quartal erstmals im laufenden Jahr auf Jahressicht nicht mehr zugelegt, fügte der Experte hinzu.

Möglicherweise waren Anleger vor Veröffentlichung der Quartalszahlen schon etwas zu euphorisch geworden. Vor einer Woche war der Kurs mit knapp 19 Euro auf den höchsten Stand seiner gut zwanzigjährigen Börsenhistorie gestiegen. Von den jüngsten Tiefkursen von Mitte März unter 7 Euro hatten sie sich zu diesem Zeitpunkt um 170 Prozent nach oben gearbeitet. Investoren könnten daher nun Kursgewinne einstreichen.

