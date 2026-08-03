Wolters Kluwer-Aktie in Grün: Prognose bekräftigt - erstes Halbjahr im Rahmen der Erwartung

Umsatz leicht rückläufig

05.08.26 16:10 Uhr

Der Informationsdienstleister Wolters Kluwer hat nach einem erwartungsgemäß ausgefallenen ersten Halbjahr die 2026er-Prognose bestätigt.

Demnach soll die um Sondereffekte bereinigte Marge im Vergleich zum Vorjahr um circa einen halben Prozentpunkt auf rund 28 Prozent steigen, wie der im EuroStoxx 50 notierte Konzern am Mittwoch in Alphen mitteilte. Beim Umsatz peilt das Unternehmen ein um Übernahme- und Währungseffekte bereinigtes Wachstum an.

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In den ersten sechs Monaten ging der ausgewiesene Umsatz leicht auf 3,03 Milliarden Euro zurück. Das organische Wachstum habe bei fünf Prozent gelegen, hieß es. Der um Sondereffekte bereinigte operative Gewinn zog um drei Prozent auf 893 Millionen Euro an, die entsprechende Marge kletterte um einen Prozentpunkt auf 29,4 Prozent nach oben. Von Bloomberg befragte Experten hatten mit einem Umsatz und Ergebnis in dieser Größenordnung gerechnet.

Der Aktienkurs von Wolters Kluwer geriet zur Wochenmitte dennoch unter Druck. An der EURONEXT geht es zeitweise 1,31 Prozent nach oben auf 72,54 Euro. Damit wackelt der jüngste Erholungsversuch der Aktie ein. Sie hat 2026 nun wieder gut ein Fünftel ihres Wertes eingebüßt.

/zb/tav/mis

ALPHEN (dpa-AFX)