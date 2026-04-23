Zuckerpreis im Keller: Südzucker leidet unter schwachem Marktumfeld - Aktie verliert
Schwache Zuckermärkte haben Südzucker im vergangenen Geschäftsjahr belastet.
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Der Umsatz ging 2025/26 um 13,4 Prozent auf 8,4 Milliarden Euro zurück, wie das im SDAX gelistete Unternehmen am Montag in Mannheim nach vorläufigen Berechnungen mitteilte. Der operative Gewinn hat sich mit 163 Millionen Euro mehr als halbiert. Hier hatten Analysten im Schnitt etwas weniger erwartet.
Der Ergebnisrückgang sei maßgeblich auf das schwierige Marktumfeld im Zucker-Geschäft zurückzuführen, hieß es vom Konzern. Die Mitte Februar angekündigten Abschreibungen lagen bei 470 Millionen Euro. Die Prognose für das laufende Geschäftsjahr 2026/27 (Ende Februar) bestätigte Südzucker. Im XETRA-Handel sinkt die Südzucker-Aktie zeitweise 0,35 Prozent auf 11,5 Euro. !-- sh_cad_2
Der vollständige Geschäftsbericht soll am 21. Mai veröffentlicht werden.
/jha/he
MANNHEIM (dpa-AFX)
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Bildquellen: ah