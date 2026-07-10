Cavendish Hydrogen-Aktie in Rot: Umsatz bricht im zweiten Quartal ein - das bedeuten die Zahlen für Anleger

Umsatz sinkt deutlich

27.08.26 12:45 Uhr

Weniger Umsatz, aber ein deutlich kleinerer bereinigter Verlust: Cavendish Hydrogen zieht mit seinem Quartalsbericht ein zwiespältiges Fazit.

• Für das zweite Halbjahr wird ein schwächeres Umsatzergebnis erwartet, während die Aktie nach den Zahlen weiterhin schwach bleibt und seit Jahresbeginn etwa 25 Prozent im Minus ist.

• Das Unternehmen wurde durch einen österreichischen Investor gestützt, der im Juni eine Kapitalerhöhung durchführte, und hat einen neuen Auftrag sowie Fördermittel erhalten, was die Auftragslage verbessert.

• Cavendish Hydrogen verzeichnet im ersten Halbjahr 2026 einen Umsatzrückgang und einen leicht verbesserten operativen Kernverlust, belastet durch geringere Installationsaktivitäten in Nordamerika und Einmalkosten aus einem Rechtsstreit.

Rückläufige Erlöse in Nordamerika belasten den Wasserstoff-Spezialisten

Rechtsstreit mit einem US-Kunden hinterlässt Spuren in der Ergebnisrechnung

Neuer Ankerinvestor aus Österreich stützt die Kapitalbasis des Unternehmens

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Cavendish Hydrogen hat seinen Bericht zum ersten Halbjahr 2026 vorgelegt und dabei einen spürbaren Umsatzrückgang bei gleichzeitig verbessertem operativem Kernverlust ausgewiesen. Für die Aktie des norwegischen Wasserstofftankstellen-Herstellers ergibt sich damit ein gemischtes Bild aus schwächerem Geschäft in Nordamerika und Fortschritten bei der Kostenkontrolle.

Umsatz schrumpft, Einmalkosten belasten

Der Umsatz des Wasserstofftankstellen-Herstellers Cavendish Hydrogen fiel im zweiten Quartal dieses Jahres auf 4,4 Millionen Euro und damit 23 Prozent unter das Vorjahresquartal, in dem noch 5,6 Millionen Euro erzielt worden waren. Als Hauptursache nannte das Unternehmen eine geringere Installations- und Inbetriebnahme-Aktivität in Nordamerika. Das EBITDA verschlechterte sich auf minus 5,9 Millionen Euro nach minus 4,6 Millionen Euro im Vorjahreszeitraum, wobei darin Einmalkosten von 3,9 Millionen Euro aus der Beilegung des Rechtsstreits mit Iwatani Corporation of America enthalten waren. Bereinigt um diese Sondereffekte verbesserte sich das EBITDA jedoch um 42 Prozent auf minus 2,1 Millionen Euro.

Der Nettoverlust weitete sich im zweiten Quartal auf 6,6 Millionen Euro aus, nach 5,0 Millionen Euro im Vorjahresquartal, das Ergebnis je Aktie lag unverwässert bei minus 0,20 Euro nach minus 0,15 Euro. Für das gesamte erste Halbjahr summierte sich der Umsatz auf 7,2 Millionen Euro nach 9,3 Millionen Euro im Vorjahreszeitraum, während sich das EBITDA von minus 11,7 Millionen Euro auf minus 10,0 Millionen Euro verbesserte. Die liquiden Mittel beliefen sich am Quartalsende auf 16,4 Millionen Euro, gestützt durch eine im Quartal abgeschlossene Kapitalerhöhung von BHDT GmbH über 4,8 Millionen Euro.

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Neuer Ankerinvestor und Auftragslage im Fokus

Der österreichische Spezialist für Hochdruck-Wasserstoffanlagen BHDT GmbH war bereits per Privatplatzierung im Juni zum strategischen Ankerinvestor mit einem Anteil von rund 15 Prozent des Kapitals aufgestiegen, der Zeichnungspreis hatte bei 8,73 norwegischen Kronen je Aktie gelegen. Der Rechtsstreit mit Iwatani Corporation of America, der auf eine 2024 eingereichte Schadensersatzklage im Zusammenhang mit Liefer- und Serviceverträgen in Kalifornien zurückgeht, wurde am 7. Juni mit einer Zahlung von 2,6 Millionen Euro beigelegt, die im dritten Quartal 2026 fließen sollte.

Der Auftragseingang zog im ersten Halbjahr dieses Jahres auf 10,5 Millionen Euro an, nach 3,9 Millionen Euro im Vorjahreszeitraum, wobei im zweiten Quartal allein 2,4 Millionen Euro hinzukamen und der Auftragsbestand am Quartalsende bei 9,6 Millionen Euro lag. Cavendish Hydrogen erhielt im Juni zudem rund 1,3 Millionen Euro Förderung aus dem europäischen CETPartnership-Programm für das Kompressions-Entwicklungsprojekt HyMEGA und gewann einen neuen Auftrag über eine Wasserstofftankstelle in Luxemburg mit dem Partner Mesure Process im Wert von 1,4 Millionen Euro, dessen Lieferung für 2027 geplant ist.

Ausblick: Schwächeres zweites Halbjahr erwartet

Für das zweite Halbjahr 2026 rechnet Cavendish Hydrogen mit einem etwas niedrigeren Umsatz als im ersten Halbjahr, unter anderem wegen geringerer Ausrüstungslieferungen und einer schwankenden Quartalsverteilung bei der Umsatzrealisierung aus dem Auftragsbestand. Die Mitarbeiterzahl sank infolge von Restrukturierungsmaßnahmen und dem Rückzug aus dem südkoreanischen Markt von 143 im Vorjahresquartal auf 89. Auf operativer Ebene meldete das Unternehmen im zweiten Quartal einen Anstieg der über seine Anlagen abgegebenen Wasserstoffmenge um 12 Prozent auf rund 336.203 Kilogramm, wobei Europa nahe Rekordniveaus lag, während die USA schwächer abschnitten.

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So reagiert die Cavendish Hydrogen-Aktie auf die Zahlenvorlage

Die Halbjahreszahlen von Cavendish kommen an der Börse nicht gut an. Im Heimathandel in Oslo gibt das Papier zeitweise um 1,81 Prozent auf 5,42 Norwegische Kronen nach. Damit knüpft die Aktie an ihren schwachen Lauf seit Jahresbeginn an, Anleger haben seitdem inzwischen ein Minus von knapp 25 Prozent in ihren Depots.

Benedict Kurschat, Redaktion finanzen.net

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