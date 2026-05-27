DAX25.092 -0,3%Est506.055 -0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,4400 -3,2%Nas26.861 +0,7%Bitcoin62.497 -2,2%Euro1,1652 +0,2%Öl94,57 -0,4%Gold4.486 +0,6%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Infineon 623100 NVIDIA 918422 Micron Technology 869020 Siemens Energy ENER6Y SAP 716460 NEL ASA A0B733 Plug Power A1JA81 RENK RENK73 Lufthansa 823212 Deutsche Bank 514000 adidas A1EWWW Deutsche Telekom 555750 AMD (Advanced Micro Devices) 863186 Amazon 906866
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
US-Angriffe auf Iran: DAX verliert letztlich -- Salesforce enttäuscht mit Gewinn -- D-Wave, Micron, ServiceNow, Snowflake, Rheinmetall, OHB, AMD, Microsoft, Dell, Bitcoin im Fokus
Top News
Ceconomy-Aktie verliert: EU prüft Übernahme durch JD.com genauer Ceconomy-Aktie verliert: EU prüft Übernahme durch JD.com genauer
Siemens Energy-Aktie: Rekordauftrag, Prognoseanhebung, aber das KGV stört Siemens Energy-Aktie: Rekordauftrag, Prognoseanhebung, aber das KGV stört
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Umsatz stärker

CTS Eventim-Aktie: Starker Start ins neue Geschäftsjahr

28.05.26 18:08 Uhr
CTS Eventim-Aktie: Schwungvoller Start ins neue Geschäftsjahr | finanzen.net

Der Ticketvermarkter und Veranstalter CTS Eventim ist mit Schwung ins Jahr gestartet.

Werte in diesem Artikel
Aktien
CTS Eventim
55,70 EUR -2,10 EUR -3,63%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Im ersten Quartal sei der Umsatz um 23 Prozent auf 613,5 Millionen Euro gestiegen, teilte CTS Eventim am Donnerstag nach Börsenschluss in München mit. Das bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) legte um 18,5 Prozent auf 118,9 Millionen Euro zu. Die Marge trat mit 19,4 Prozent nahezu auf der Stelle. Nach dem ersten Quartal sehe der Vorstand den Konzern und die beiden Segmente im Rahmen seiner Erwartungen für das Gesamtjahr. Die im MDAX notierte Aktie legte auf der Handelsplattform Tradegate im Vergleich zum Xetra-Schluss um mehr als zwei Prozent zu.

Vorstandschef Klaus-Peter Schulenberg hatte Ende März eine verhaltene Prognose für 2026 ausgegeben, die für einen Kurseinbruch an der Börse gesorgt hatte. Für das laufende Jahr stellte der Konzern leichte Steigerungen beim Umsatz und dem bereinigten operativen Gewinn in Aussicht. Allerdings dürften dazu weltpolitische Krisen, die Konjunktur oder hohe Energiepreise die Menschen nicht von Shows, Konzerten sowie Sport- und Kulturveranstaltungen fernhalten, hieß es damals. Eine Verschlechterung der geopolitischen Sicherheitslage, Inflation und Konsumeinbrüche könnten sich negativ auf das Geschäft auswirken.

/jha/he

MÜNCHEN (dpa-AFX)

Bildquellen: Willy Barton / Shutterstock.com

Nachrichten zu CTS Eventim

DatumMeistgelesen

Analysen zu CTS Eventim

DatumRatingAnalyst
21.05.2026CTS Eventim BuyJefferies & Company Inc.
20.05.2026CTS Eventim BuyUBS AG
13.05.2026CTS Eventim BuyDeutsche Bank AG
07.05.2026CTS Eventim OverweightJP Morgan Chase & Co.
05.05.2026CTS Eventim BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
DatumRatingAnalyst
21.05.2026CTS Eventim BuyJefferies & Company Inc.
20.05.2026CTS Eventim BuyUBS AG
13.05.2026CTS Eventim BuyDeutsche Bank AG
07.05.2026CTS Eventim OverweightJP Morgan Chase & Co.
05.05.2026CTS Eventim BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
DatumRatingAnalyst
10.09.2025CTS Eventim HaltenDZ BANK
26.05.2025CTS Eventim HaltenDZ BANK
20.02.2025CTS Eventim HaltenDZ BANK
22.11.2024CTS Eventim HaltenDZ BANK
23.08.2024CTS Eventim HaltenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
08.11.2022CTS Eventim ReduceBaader Bank
24.05.2022CTS Eventim ReduceBaader Bank
28.03.2022CTS Eventim ReduceBaader Bank
24.03.2022CTS Eventim ReduceBaader Bank
18.11.2021CTS Eventim ReduceBaader Bank

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für CTS Eventim nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen