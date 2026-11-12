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Umsatz stagniert

CEWE-Aktie: Fotodienstleister rutscht operativ in die roten Zahlen

CEWE-Aktie: Fotodienstleister rutscht operativ in die roten Zahlen

CEWE kämpft im dritten Quartal mit Belastungen im operativen Geschäft und einer stagnierenden Umsatzentwicklung.

Werte in diesem Artikel
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CEWE Stiftung & Co. KGaA
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Der Fotodienstleister CEWE ist im dritten Quartal im operativen Geschäft in die roten Zahlen gerutscht. Vor Zinsen und Steuern (Ebit) sowie Sondereffekten sei ein Verlust von 1,1 Millionen Euro angefallen, teilte das im SDAX gelistete Unternehmen am Donnerstag in Oldenburg mit. Der um die Effekte von Spartenverkäufen bereinigte Umsatz stagnierte bei knapp 154 Millionen Euro.

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Verkaufserlös sichert Nettogewinn

Unter dem Strich verdiente CEWE allerdings 21,5 Millionen Euro, nachdem das Unternehmen im Vorjahresquartal noch einen minimalen Verlust verbucht hatte. Ohne den Gewinn von etwas mehr als 25 Millionen Euro aus dem Verkauf des Bereichs Kommerzieller Online-Druck (KOD) wäre im dritten Quartal allerdings ein Verlust angefallen.

Kodak-Kauf und SAP-Umstellung belasten

Belastend wirkten sich im dritten Quartal dagegen der im Sommer angekündigte Kauf des Sofortfoto-Geschäfts Kodak Moments und die SAP-Umstellung aus. Das Unternehmen hatte bereits vor einigen Tagen wegen des geplanten Kaufs von Kodak Moments die Prognose für das operative Ergebnis gesenkt. Die Umsatzprognose wurde dagegen bestätigt.

OLDENBURG (dpa-AFX)

Bildquellen: CEWE

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Datum Rating Analyst
10.11.26 CEWE StiftungCo Buy Warburg Research
08.10.26 CEWE StiftungCo Buy Warburg Research
14.09.26 CEWE StiftungCo Kaufen GSC Research GmbH
13.08.26 CEWE StiftungCo Buy Warburg Research
13.08.26 CEWE StiftungCo Buy Baader Bank

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