Alzchem-Aktie gefragt: Geschäfte laufen gut - Spezialchemiekonzern sieht sich auf Kurs
Alzchem hat im zweiten Quartal von einer hohen Nachfrage nach Kreatinprodukten und Spezialchemikalien für die Verteidigungsindustrie profitiert.
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Gute Geschäfte unter anderem mit Kreatinprodukten für Nahrungsergänzungsmittel und mit der Rüstungsindustrie haben den Spezialchemiekonzern Alzchem Group auch im zweiten Quartal angeschoben. Konzernchef Andreas Niemeier ist deshalb laut Mitteilung vom Donnerstag zuversichtlich, die Jahresziele erreichen zu können und erwartet weiterhin profitables Wachstum.
Der Umsatz kletterte in den drei Monaten bis Ende Juni um fast 9 Prozent auf 155,3 Millionen Euro, wie das Unternehmen in Trostberg mitteilte. Dabei halfen höhere Absatzmengen und gestiegene Preise. Vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen erwirtschaftete Alzchem ein Ergebnis (Ebitda) von 32,2 Millionen Euro, nach 29,1 Millionen vor einem Jahr. Die entsprechende operative Marge erhöhte sich um 0,3 Prozentpunkte auf 20,7 Prozent. Unter dem Strich stieg der auf die Aktionäre entfallende Gewinn um rund 6 Prozent auf 16,8 Millionen Euro.
Die Alzchem-Aktie notiert im XETRA-Handel am Donnerstag zeitweise 0,86 Prozent höher bei 175,50 Euro.
TROSTBERG (dpa-AFX)
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Bildquellen: Alzchem Group AG
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