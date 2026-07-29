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Umsatz steigt

Alzchem-Aktie: Geschäfte laufen gut - Spezialchemiekonzern sieht sich auf Kurs

Alzchem-Aktie: Geschäfte laufen gut - Spezialchemiekonzern sieht sich auf Kurs

Alzchem hat im zweiten Quartal von einer hohen Nachfrage nach Kreatinprodukten und Spezialchemikalien für die Verteidigungsindustrie profitiert.

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Alzchem Group AG
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Gute Geschäfte unter anderem mit Kreatinprodukten für Nahrungsergänzungsmittel und mit der Rüstungsindustrie haben den Spezialchemiekonzern Alzchem Group auch im zweiten Quartal angeschoben. Konzernchef Andreas Niemeier ist deshalb laut Mitteilung vom Donnerstag zuversichtlich, die Jahresziele erreichen zu können und erwartet weiterhin profitables Wachstum.

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Der Umsatz kletterte in den drei Monaten bis Ende Juni um fast 9 Prozent auf 155,3 Millionen Euro, wie das Unternehmen in Trostberg mitteilte. Dabei halfen höhere Absatzmengen und gestiegene Preise. Vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen erwirtschaftete Alzchem ein Ergebnis (Ebitda) von 32,2 Millionen Euro, nach 29,1 Millionen vor einem Jahr. Die entsprechende operative Marge erhöhte sich um 0,3 Prozentpunkte auf 20,7 Prozent. Unter dem Strich stieg der auf die Aktionäre entfallende Gewinn um rund 6 Prozent auf 16,8 Millionen Euro.

TROSTBERG (dpa-AFX)

Bildquellen: Alzchem Group AG

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DatumRatingAnalyst
09.07.26 Alzchem Group Buy Deutsche Bank AG
08.07.26 Alzchem Group Buy Jefferies & Company Inc.
29.06.26 Alzchem Group Buy Warburg Research
11.06.26 Alzchem Group Buy Deutsche Bank AG
07.05.26 Alzchem Group Buy Warburg Research