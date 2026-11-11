KWS-Aktie schwächer: Saisontypisch rote Zahlen zum Auftakt, Prognose 2026/27 bestätigt
Der Saatguthersteller KWS Saat schreibt zum Auftakt seines Geschäftsjahres 2026/27 wie üblich tiefrote Zahlen.
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Der Umsatz legte zu und die Prognosen für das Gesamtjahr wurden bestätigt. In den drei Monaten bis Ende September betrug der Verlust vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) rund 27 Millionen Euro, wie das im SDAX notierte Unternehmen am Mittwoch in Einbeck verkündete.
Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch ein positives operatives Ergebnis von fast 5 Millionen Euro erzielt. Damals profitierte das Unternehmen aber auch von einem positiven Sondereffekt durch den Verkauf von Lizenzrechten im Zusammenhang mit seinem veräußerten nordamerikanischen Maisgeschäft. In den Jahren davor hatte KWS im ersten Quartal operativ immer in der Verlustzone gesteckt.
Unter dem Strich wies Konzern für das Berichtsquartal mit 37,7 Millionen Euro einen fast viermal so hohen Verlust aus wie im Vorjahr. Der Umsatz kletterte hingegen um knapp vier Prozent auf 236,5 Millionen Euro.
KWS sprach in der Mitteilung von anhaltend herausfordernden Bedingungen auf den Agrarmärkten. Jedoch ist das erste Geschäftsquartal beim Unternehmen in der Regel saisonal üblich schwach, das Management hält somit an seiner Jahresprognose fest.
Demnach soll der Umsatz auf vergleichbarer Basis - also ohne Währungs- und Portfolioeffekte - um rund 3 Prozent zulegen. Das Wachstum läge damit am unteren Rand des mittelfristig angepeilten Korridors von 3 bis 5 Prozent. Die Marge, gemessen am Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen, wird dabei in Übereinstimmung mit den Mittelfristzielen in einer Bandbreite von 19 bis 20 Prozent erwartet.
Via XETRA geht es für die KWS-Aktie zeitweise 2,65 Prozent auf 66,20 Euro nach unten.
/tav/zb
EINBECK (dpa-AFX)
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Bildquellen: KWS Saat, KWS Saat