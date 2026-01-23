DAX24.638 -2,6%Est505.987 -2,5%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,8900 +6,8%Nas22.749 +0,4%Bitcoin59.345 +6,2%Euro1,1696 -0,7%Öl78,62 +8,4%Gold5.334 +1,1%
Top News
Umsatz steigt

Plug Power-Aktie hebt ab: Wasserstoffkonzern verfehlt Gewinnerwartungen im Q4 - Umsatz über Prognose

02.03.26 22:15 Uhr
NASDAQ-Titel Plug Power-Aktie deutlich fester: 2028 profitabel? Plug Power setzt nach durchwachsenen Zahlen auf langen Atem | finanzen.net

Der Wasserstoff-Konzern Plug Power hat Anlegern Auskunft über seine Geschäftsentwicklung im abgelaufenen Quartal sowie im Gesamtjahr gegeben.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Plug Power Inc.
1,54 EUR 0,03 EUR 1,69%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Das vierte Quartal seines Geschäftsjahres 2025 endete für Plug Power mit einem Verlust je Aktie in Höhe von 0,68 US-Dollar. Im Vergleichszeitraum des Vorjahres hatte der Wasserstoff-Spezialist einen Verlust von 1,65 US-Dollar je Aktie erlitten, Analysten hatte nun mit einem Minus von 0,10 US-Dollar je Aktie gerechnet.

Umsatzseitig erzielte Plug Power im letzten Jahresviertel 225,2 Millionen US-Dollar. Analysten hatten hier einen Wert von 217,38 Millionen US-Dollar prognostiziert, nachdem das Unternehmen im Vergleichszeitraum des Vorjahres 191,47 Millionen US-Dollar umgesetzt hatte.

Im gesamten Geschäftsjahr 2025 erzielte Plug Power einen Verlust von 1.693.668 US-Dollar nachdem ein Fiskaljahr zuvor hier ein Minus in Höhe von 2.104.905 US-Dollar vermeldet worden war. Der Jahresumsatz des Wasserstoffkonzerns lag bei 700 Millionen US-Dollar, nach 628,8 Millionen US-Dollar im Vorjahr. Analysten hatten hier im Vorfeld mit einem Umsatzplus auf 702 Millionen US-Dollar gerechnet.

Neuer CEO

José Luis Crespo wird mit Wirkung zum 2. März 2026 die Position des Chief Executive Officer (CEO) übernehmen. Er bringt umfassende Branchenerfahrung und eine starke Erfolgsbilanz in der Unternehmensführung mit. "Ich fühle mich geehrt, Plug Power in dieser entscheidenden Wachstums- und Transformationsphase führen zu dürfen. 2025 erzielten wir, wie zu Jahresbeginn prognostiziert, einen Umsatz von 710 Millionen US-Dollar und eine positive Marge im vierten Quartal. 2026 werden wir unsere Strategie diszipliniert fortsetzen, die Margen weiter verbessern und unseren Kunden herausragende Ergebnisse liefern", so der neue Top-Manager. "Unsere Ziele bleiben unverändert: ein positives EBITDAS im vierten Quartal 2026, ein positives Betriebsergebnis bis Ende 2027 und volle Profitabilität bis Ende 2028 - und das bei gleichzeitigem, substanziellem Wachstum des Unternehmens."

Im nachbörslichen Handel an der US-Börse NASDAQ reagiert die Plug Power-Aktie zeitweise mit einem Plus von rund sieben Prozent auf 1,93 US-Dollar.

Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

Übrigens: Plug Power und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Bildquellen: Poetra.RH / Shutterstock.com, T. Schneider / Shutterstock.com



