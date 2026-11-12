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Umsatz steigt

SMA Solar-Aktie verliert: Prognose präzisiert, Zuversicht wächst

SMA Solar-Aktie verliert: Prognose präzisiert, Zuversicht wächst

Der Photovoltaik-Spezialist SMA Solar wird nach neun Monaten etwas zuversichtlicher für das Gesamtjahr.

Werte in diesem Artikel
Aktien
SMA Solar AG
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Der Vorstand konkretisierte seine Umsatz- und Ergebnisprognose und hat die unteren Spannen der Prognosebandbreiten angehoben, teilte das Unternehmen am Donnerstag in Niestetal mit. Entsprechend stehen nun Erlöse zwischen 1,675 bis 1,725 Milliarden Euro im Plan, wovon vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) 205 bis 230 Millionen Euro hängen bleiben sollen. Die vom Unternehmen befragten Analysten erwarten Zahlen am unteren Ende der neuen Spannen.

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In den ersten neun Monaten des Jahres stieg der Umsatz von SMA im Vergleich zum Vorjahr um 2,3 Prozent auf 1,16 Milliarden Euro. Der operative Gewinn (Ebitda) lag bei gut 146 Millionen Euro nach einem Verlust von fast 17 Millionen Euro ein Jahr zuvor.

/lew/stk

Die Aktie von SMA Solar verliert im XETRA-Handel zeitweise 1,20 Prozent auf 47,66 Euro.

NIESTETAL (dpa-AFX)

Bildquellen: SMA Solar Technology AG

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Datum Rating Analyst
08:46 SMA Solar Buy Jefferies & Company Inc.
22.10.26 SMA Solar Buy Deutsche Bank AG
13.10.26 SMA Solar Buy Jefferies & Company Inc.
18.08.26 SMA Solar Halten DZ BANK
18.08.26 SMA Solar Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

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