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Umsatz überzeigt

SpaceX legt erste Zahlen als börsennotiertes Unternehmen vor: Umsatz überrascht, Aktie fällt

SpaceX legt erste Zahlen als börsennotiertes Unternehmen vor: Umsatz überrascht, Aktie fällt

Der Raumfahrt- und Satellitenkonzern SpaceX hat Anlegern zum ersten Mal nach seinem Börsengang im Juni Einblick in seine Bücher gegeben.

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SpaceX hat für das zweite Quartal 2026 einen Nettoverlust in Höhe von 541 Millionen US-Dollar ausgewiesen. Das war deutlich weniger als noch im Vorjahreszeitraum, als ein Verlust von 1,008 Milliarden US-Dollar in den Büchern gestanden hatte. Getrieben von neuen Cloud-Services-Vereinbarungen im AI-Segment stieg das bereinigte EBITDA jedoch auf 3,5 Milliarden US-Dollar.

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Der Quartalsumsatz des Raumfahrtkonzerns von Elon Musk lag bei 7,81 Milliarden US-Dollar und damit höher als von den Experten erwartet worden war. Diese hatten vorhergesagt, dass SpaceX im Berichtszeitraum rund 6,8 Milliarden US-Dollar umsetzen würde.

Da SpaceX erst seit Juni börsennotiert ist, liegen keine vergleichbaren Vorjahreswerte für das Unternehmen als börsennotierte Gesellschaft vor.

Im Fokus der Anleger stehen neben den Quartalszahlen vor allem die Entwicklung des Starlink-Geschäfts sowie die Nachfrage nach kommerziellen Raketenstarts und der Investitionsbedarf für das Starship-Programm.

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"Das Jahr 2026 war bislang von großer Bedeutung, und das zweite Quartal hat die wahre Stärke von SpaceX unter Beweis gestellt", kommentierte der SpaceX-CFO die Zahlen im Rahmen einer Unternehmensmitteilung. Man habe einen starken operativen Hebeleffekt erzielt, der - maßgeblich getrieben durch unsere neuen Vereinbarungen im Bereich KI-Rechenleistung - zu einer deutlichen Margenausweitung geführt habe, betnt er weiter.

Zudem habe SpaceX das zweite Quartal mit Barmitteln, Zahlungsmitteläquivalenten und marktgängigen Wertpapieren im Wert von 100 Milliarden US-Dollar sowie einem Auftragsbestand von 47,5 Milliarden US-Dollar abgeschlossen. "Diese Finanzkraft verschafft uns erheblichen Spielraum für Investitionen in Starship, Starlink-Satelliten für Breitband- und Mobilfunkdienste sowie unsere KI-Plattform, während wir gleichzeitig an einem disziplinierten Rahmen für die langfristige Kapitalallokation festhalten".

Im nachbörslichen Handel an der NASDAQ zeigt sich die SpaceX-Aktie nach der Zahlenvorlage zeitweise 4,33 Prozent tiefer bei 119,90 US-Dollar.

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Carolin Ludwig, Claudia Stephan, Redaktion finanzen.net

Bildquellen: SpaceX, Juan Alejandro Bernal / Shutterstock.com

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03.08.26 SpaceX Buy Deutsche Bank AG
03.08.26 SpaceX Outperform Bernstein Research
27.07.26 SpaceX Outperform Bernstein Research
17.07.26 SpaceX Outperform Bernstein Research
14.07.26 SpaceX Buy Deutsche Bank AG