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Umsatz- und GMV-Steigerungen

Delivery Hero-Aktie gefragt: Konzern zeigt sich optimistischer für das Jahr

Delivery Hero-Aktie gefragt: Konzern zeigt sich optimistischer für das Jahr

Delivery Hero hat im ersten Halbjahr den operativen Gewinn EBITDA gesteigert und den Ausblick für Umsatz, Bruttowarenwert (GMV) und bereinigtes EBITDA im Gesamtjahr angehoben.

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Im zweiten Quartal ergaben sich Umsatz- und GMV-Steigerungen, die die Erwartungen übertrafen. Auch konnte der Berliner Lieferkonzern, der sich vom Fahrdienstleister Uber übernehmen lassen will, den Verlust unter dem Strich verringern.

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Der MDAX-Konzern rechnet nun beim bereinigten operativen Gewinn EBITDA mit 960 Millionen Euro bis 1 Milliarde Euro anstatt in der oberen Hälfte der Zielspanne von 910 bis 960 Millionen Euro zu landen. Ende April hatte das Unternehmen diese etwas optimistischere Guidance ausgegeben, nur wenige Wochen bevor Mitte Juli bekannt wurde, dass der US-Fahrdienstleister Uber, der in den vergangenen Monaten zum größten Aktionär geworden ist, das Unternehmen ganz schlucken möchte, für 41,50 Euro je Aktie.

Außerdem soll im Gesamtjahr der Bruttowarenwert GMV, der auch die Gebühren für die Nutzung der Plattform einschließt, nun um 9 bis 11 Prozent wachsen anstatt um 8 bis 10 Prozent (2025: 9,0 Prozent) - währungsbereinigt, ohne Effekte aus der Rechnungslegung in Hochinflationsländern und auf Like-for-Like Basis.

Der Gesamtumsatz soll nun um 17 bis 19 Prozent zulegen anstatt um 14 bis 16 Prozent (2025: 23 Prozent), ebenfalls währungsbereinigt und auf vergleichbarer Basis.

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Der Free Cashflow soll nun bei mehr als 250 Millionen Euro anstatt mehr als 200 Millionen Euro landen (2025: 250 Millionen).

Im ersten Halbjahr steigerte der Konzern das bereinigte EBITDA auf 426,7 Millionen von 411 Millionen im Vorjahr. Ein Rückgang auf 396 Millionen war in der Konsensschätzung erwartet worden. Die entsprechende Marge blieb stabil bei 1,7 Prozent; eine leichte Verschlechterung auf 1,6 Prozent war erwartet worden.

Bernstein belässt Delivery Hero auf 'Outperform'

Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Delivery Hero nach Zahlen zum zweiten Quartal mit einem Kursziel von 41,50 Euro auf "Outperform" belassen. Der Essenslieferant habe besser abgeschnitten als erwartet und in der Folge die Ziele für das Geschäftsjahr erhöht, schrieb Annick Maas in ihrer ersten Einschätzung am Donnerstag. Sie rechnet allerdings damit, dass die Übernahme durch Uber den Aktienkurs von Delivery Hero bestimmt.

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Die Delivery Hero-Aktie notiert im XETRA-Handel zeitweise 0,38 Prozent im Plus bei 37,09 Euro.

Dow Jones Newswires / dpa-AFX Broker

Bildquellen: Delivery Hero, Delivery Hero

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DatumRatingAnalyst
10:26 Delivery Hero Neutral UBS AG
09:26 Delivery Hero Outperform Bernstein Research
09:06 Delivery Hero Hold Jefferies & Company Inc.
06.08.26 Delivery Hero Neutral UBS AG
25.07.26 Delivery Hero Hold Jefferies & Company Inc.

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