Delivery Hero-Aktie legt zu: Konzern zeigt sich optimistischer für das Jahr
Delivery Hero hat im ersten Halbjahr den operativen Gewinn EBITDA gesteigert und den Ausblick für Umsatz, Bruttowarenwert (GMV) und bereinigtes EBITDA im Gesamtjahr angehoben.
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Im zweiten Quartal ergaben sich Umsatz- und GMV-Steigerungen, die die Erwartungen übertrafen. Auch konnte der Berliner Lieferkonzern, der sich vom Fahrdienstleister Uber übernehmen lassen will, den Verlust unter dem Strich verringern.
Der MDAX-Konzern rechnet nun beim bereinigten operativen Gewinn EBITDA mit 960 Millionen Euro bis 1 Milliarde Euro anstatt in der oberen Hälfte der Zielspanne von 910 bis 960 Millionen Euro zu landen. Ende April hatte das Unternehmen diese etwas optimistischere Guidance ausgegeben, nur wenige Wochen bevor Mitte Juli bekannt wurde, dass der US-Fahrdienstleister Uber, der in den vergangenen Monaten zum größten Aktionär geworden ist, das Unternehmen ganz schlucken möchte, für 41,50 Euro je Aktie.
Außerdem soll im Gesamtjahr der Bruttowarenwert GMV, der auch die Gebühren für die Nutzung der Plattform einschließt, nun um 9 bis 11 Prozent wachsen anstatt um 8 bis 10 Prozent (2025: 9,0 Prozent) - währungsbereinigt, ohne Effekte aus der Rechnungslegung in Hochinflationsländern und auf Like-for-Like Basis.
Der Gesamtumsatz soll nun um 17 bis 19 Prozent zulegen anstatt um 14 bis 16 Prozent (2025: 23 Prozent), ebenfalls währungsbereinigt und auf vergleichbarer Basis.
Der Free Cashflow soll nun bei mehr als 250 Millionen Euro anstatt mehr als 200 Millionen Euro landen (2025: 250 Millionen).
Im ersten Halbjahr steigerte der Konzern das bereinigte EBITDA auf 426,7 Millionen von 411 Millionen im Vorjahr. Ein Rückgang auf 396 Millionen war in der Konsensschätzung erwartet worden. Die entsprechende Marge blieb stabil bei 1,7 Prozent; eine leichte Verschlechterung auf 1,6 Prozent war erwartet worden.
Die Delivery Hero-Aktie legt vorbörslich via Tradegate zeitweise 1,41 Prozent auf 37,38 Euro zu.
DJG/uxd/mgo
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Bildquellen: Delivery Hero, Delivery Hero
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