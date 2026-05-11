init-Aktie haussiert: Rekordumsatz pulverisiert Vorjahreswerte - das steckt dahinter
Der Digitalisierungs-Spezialist für Busse und Bahnen init innovation hat das beste erste Quartal seiner Firmengeschichte eingefahren.
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Der Umsatz lag dank Großprojekten im ersten Quartal bei 98,2 Millionen Euro nach 70,4 im Vorjahr, wie der Anbieter von Telematik-Lösungen im öffentlichen Nahverkehr am Mittwoch mitteilte. Das operative Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) stieg auf 6,7 Millionen Euro (Q1 2025: 2,0 Mio. Euro). init ist seit Ende März im SDAX gelistet. Die Jahresprognose wurde bestätigt.
Ausschlaggebend für den Rekordumsatz seien vor allem die Ticketingsysteme für den öffentlichen Nahverkehr in Atlanta und Houston gewesen, zwei Großprojekte vor dem Hintergrund der im Juni beginnenden Fußball-Weltmeisterschaft in den USA. Für das Gesamtjahr sieht Init ungeachtet der jüngsten geopolitischen Verwerfungen weiterhin ein überdurchschnittliches Wachstum beim Umsatz auf 380 bis 410 Millionen Euro (Vorjahr: 330) und beim operativen Gewinn auf 38 bis 42 Millionen Euro nach 32,5 Millionen Euro im Vorjahr.
Im vorbörslichen Tradegate-Handel springt die init-Aktie zeitweise um 3,56 Prozent auf 52,40 Euro an.
/stk/zb
KARLSRUHE (dpa-AFX)
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