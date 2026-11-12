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Umsatzanstieg

INDUS-Aktie: Wachstumsschwung ungebrochen, Prognose bekräftigt

INDUS-Aktie: Wachstumsschwung ungebrochen, Prognose bekräftigt

Die Beteiligungsgesellschaft INDUS Holding ist im dritten Quartal kräftig gewachsen.

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Aktien
INDUS AG
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Bei einem Umsatzanstieg um fast ein Viertel auf 544,3 Millionen Euro verdoppelte sich das um Sondereffekte bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Firmenwertabschreibungen (Ebita) im Jahresvergleich auf 95 Millionen Euro fast, teilte INDUS mit. Unter dem Strich entfällt auf die Aktionäre ein Gewinn von 40,5 Millionen Euro und damit 22 Prozent mehr als vor einem Jahr. Die im Sommer angehobenen Jahrsziele bestätigte das Unternehmen laut Mitteilung vom Donnerstag zudem.

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Der Erlös dürfte 2026 demnach bei 1,9 bis 2,1 Milliarden Euro liegen und das operative Ergebnis (bereinigtes Ebita) 220 bis 260 Millionen Euro erreichen. Die entsprechende Marge soll damit 11 bis 13 Prozent erreichen. Der Auftragseingang legte in den ersten neun Monaten im Jahresvergleich um fast 15 Prozent auf 1,64 Milliarden Euro zu.

/mis/jha/

BERGISCH GLADBACH (dpa-AFX)

Bildquellen: INDUS Holding AG

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Datum Rating Analyst
13.08.26 INDUS Buy Warburg Research
13.05.26 INDUS Buy Warburg Research
27.03.26 INDUS Buy Warburg Research
03.02.26 INDUS Buy Warburg Research
13.11.25 INDUS Buy Warburg Research

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