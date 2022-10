Amadeus FiRe-Aktie: Amadeus FiRe hat sein operatives Ziel für 2022 konkretisiert

Im laufenden Jahr dürfte das bereinigte operative Ergebnis (Ebita) bei mehr als 70 Millionen Euro liegen nach 66,5 Millionen im Vorjahr, teilte das im SDAX notierte Unternehmen am Dienstag in Frankfurt mit. Das entspräche einer Steigerung am unteren Ende der aktuellen Spanne von 7 bis 9 Prozent Plus. Amadeus FiRe müsste rechnerisch damit mindestens 71,1 Millionen Euro als operatives Ergebnis schaffen, um das eigene Ziel zu erfüllen. Zu seinem Umsatzziel machte das Unternehmen keine neuen Angaben. Ende April hatte das Management noch ein Wachstum von 11 bis 14 Prozent in Aussicht gestellt.

In den ersten neun Monaten stieg der Erlös um mehr als ein Zehntel auf fast 306 Millionen Euro. Dabei profitierte Amadeus FiRe vor allem von Personalvermittlungen, während sich das Geschäft mit Fortbildungen nach wie vor rückläufig entwickelte. Als bereinigtes operatives Ergebnis blieben mit 50,2 Millionen Euro 1,7 Prozent mehr. Unter dem Strich verdiente Amadeus FiRe 29,8 Millionen Euro - 9,4 Prozent mehr als im Vergleichszeitraum.

/ngu/stk

FRANKFURT (dpa-AFX)

