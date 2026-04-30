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Trotz Gewinnrückgang: Warum Anleger jetzt bei der Colgate-Palmolive-Aktie zugreifen

01.05.26 15:52 Uhr
Überraschender Wachstums-Schub: Colgate-Palmolive-Aktie nach Quartalszahlen an der NYSE gefragt | finanzen.net

Der Konsumgüterkonzern Colgate-Palmolive ist im Tagesgeschäft mit überraschend starken Zuwächsen ins Jahr gestartet.

Werte in diesem Artikel
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Colgate-Palmolive Co.
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Der Umsatz wuchs im ersten Quartal im Jahresvergleich um gut acht Prozent auf 5,3 Milliarden US-Dollar (4,5 Mrd Euro), wie der Hersteller von Colgate-Zahncreme und Palmolive-Spülmittel am Freitag in New York mitteilte. Rechnet man Sonderbelastungen heraus, stieg auch der Gewinn stärker als von Analysten erwartet. Der tatsächliche Überschuss ging jedoch um sechs Prozent auf 646 Millionen Dollar zurück.

Anleger reagierten positiv auf die Neuigkeiten: Im NYSE-Handel legt die Colgate-Palmolive-Aktie zeitweise 3,36 Prozent auf 88,27 US-Dollar zu.

Während der Umsatz des Konzerns in Asien, Lateinamerika und der Region Europa, Nahost und Afrika kräftig stieg, ging er auf dem Heimatmarkt Nordamerika wegen rückläufiger Absatzmengen um rund zwei Prozent zurück.

Für das laufende Jahr stellt sich Konzernchef Noel Wallace auf eine weiterhin schwankende allgemeine Wirtschaftslage ein. Er hält jedoch an seinem Ziel fest, den Umsatz um zwei bis sechs Prozent zu steigern. Dazu sollen Währungseffekte einen niedrigen einstelligen Prozentsatz beitragen. Der Gewinn je Aktie soll um einen zweistelligen Prozentsatz steigen.

/stw/jkr

NEW YORK (dpa-AFX)

In eigener Sache

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Bildquellen: MAHATHIR MOHD YASIN / Shutterstock.com

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05.01.2005Update Colgate-Palmolive Co.: SellBanc of America Sec.
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