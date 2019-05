Ausblick: Deutsche Wohnen SE verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Deutsche Wohnen SE wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 14.05.2019 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 31.03.2019 abgelaufen ist.

Im Durchschnitt erwartet 1 Analyst einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,289 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 0,290 EUR je Aktie vermeldet.

2 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 13,11 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 192,9 Millionen EUR. Dementsprechend gehen die Experten bei Deutsche Wohnen SE für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 218,2 Millionen EUR aus.

Insgesamt erwarten 15 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 4,25 EUR je Aktie, gegenüber 5,15 EUR je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 16 Analysten durchschnittlich auf 904,9 Millionen EUR fest. Im Vorjahr waren noch 786,0 Millionen EUR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Deutsche Wohnen