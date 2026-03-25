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Umsatzrückgang

H&M-Aktie gibt deutlich nach: Enttäuschender Start ins neue Geschäftsjahr

26.03.26 09:35 Uhr
H&M-Aktie gibt deutlich nach: Schwacher Jahresauftakt | finanzen.net

Der Modehändler H&M hat zum Jahresstart schlechtere Geschäfte gemacht.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Hennes & Mauritz AB (H & M, H&M)
15,42 EUR -0,59 EUR -3,66%
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Im ersten Geschäftsquartal (bis Ende Februar) ging der Umsatz um gut zehn Prozent auf 49,6 Milliarden schwedische Kronen (rund 4,6 Mrd Euro) zurück, wie das Unternehmen am Donnerstag in Stockholm mitteilte. Analysten hatten einen weniger starken Rückgang erwartet. H&M leidet unter dem schwachen Konsumklima und bekommt obendrein deutliche negative Währungseffekte zu spüren. Die Aktie des Unternehmens sackt in Stockholm zeitweise um 5,64 Prozent auf 164,70 SEK ab.

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Beim operativen Gewinn schnitt H&M vor allem dank Kosteneinsparungen aber überraschend gut ab - hier stand im ersten Geschäftsquartal ein Plus von gut einem Viertel auf rund 1,5 Milliarden Kronen zu Buche. Das übertraf die Schätzungen von Analysten merklich. Der Modehändler setzt bereits seit geraumer Zeit auf steigende Profitabilität, unter anderem durch den Abbau von Lagerbeständen und weniger Rabattaktionen.

Der Start ins zweite Geschäftsquartal macht derweil etwas Mut: Der Umsatz dürfte im März verglichen mit dem Vorjahresmonat um ein Prozent in lokalen Währungen steigen, hieß es weiter. H&M steht auf dem weltweiten Kleidungsmarkt allerdings unter erheblichem Druck. Zum einen sind Billiganbieter wie Shein und Primark eine harte Konkurrenz, zum anderen hat sich der Zara-Eigentümer Inditex zuletzt als widerstandsfähiger erwiesen.

/niw/zb/stk

STOCKHOLM (dpa-AFX)

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Bildquellen: Venturelli Luca / Shutterstock.com, Tupungato / Shutterstock.com

Nachrichten zu Hennes & Mauritz AB (H & M, H&M)

DatumMeistgelesen
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Analysen zu Hennes & Mauritz AB (H & M, H&M)

DatumRatingAnalyst
11:11HennesMauritz AB (HM, H&M) HoldJefferies & Company Inc.
03.03.2026HennesMauritz AB (HM, H&M) NeutralUBS AG
25.02.2026HennesMauritz AB (HM, H&M) UnderweightJP Morgan Chase & Co.
24.02.2026HennesMauritz AB (HM, H&M) HoldJefferies & Company Inc.
24.02.2026HennesMauritz AB (HM, H&M) UnderweightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
30.01.2025HennesMauritz AB (HM, H&M) BuyUBS AG
02.12.2024HennesMauritz AB (HM, H&M) BuyUBS AG
25.11.2024HennesMauritz AB (HM, H&M) BuyDeutsche Bank AG
13.11.2024HennesMauritz AB (HM, H&M) BuyUBS AG
05.11.2024HennesMauritz AB (HM, H&M) OutperformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
11:11HennesMauritz AB (HM, H&M) HoldJefferies & Company Inc.
03.03.2026HennesMauritz AB (HM, H&M) NeutralUBS AG
24.02.2026HennesMauritz AB (HM, H&M) HoldJefferies & Company Inc.
09.02.2026HennesMauritz AB (HM, H&M) Sector PerformRBC Capital Markets
30.01.2026HennesMauritz AB (HM, H&M) HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
25.02.2026HennesMauritz AB (HM, H&M) UnderweightJP Morgan Chase & Co.
24.02.2026HennesMauritz AB (HM, H&M) UnderweightBarclays Capital
13.02.2026HennesMauritz AB (HM, H&M) UnderweightBarclays Capital
02.02.2026HennesMauritz AB (HM, H&M) UnderweightJP Morgan Chase & Co.
30.01.2026HennesMauritz AB (HM, H&M) SellGoldman Sachs Group Inc.

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Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
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