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Umsatzrückgang

Klöckner-Aktie im Minus: Operatives Ergebnis im ersten Quartal gesteigert - Umsatz zurückgegangen

06.05.26 09:46 Uhr
Klöckner-Aktie gibt nach: Stahlhändler hat mehr verdient - Umsatz zurückgegangen | finanzen.net

Der Stahlhändler Klöckner & Co hat im ersten Quartal trotz eines Umsatzrückgangs operativ mehr verdient.

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Der um Sondereffekte bereinigte Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) sei um fast zehn Prozent auf 46 Millionen Euro gestiegen, teilte das im SDAX gelistete Unternehmen am Mittwoch in Düsseldorf mit. Der Umsatz ging wegen des Verkaufs von acht US-Standorten um sechs Prozent auf 1,6 Milliarden Euro. Bereinigt um die Verkäufe wäre der Erlös um 2,1 Prozent gestiegen.

Im laufenden zweiten Quartal peilt das Unternehmen ein deutliches Umsatzplus im Vergleich zum Jahresauftakt. Das operative Ergebnis soll zwischen 40 und 80 Millionen Euro liegen.

Der Düsseldorfer Stahlhändler steht vor der Übernahme durch Worthington Steel. Das US-Unternehmen hatte 11 Euro je Aktie geboten und mit seinem Gebot etwas mehr als 60 Prozent der Anteile eingesammelt. Die Behörden müssen dem Deal noch zustimmen, der Abschluss wird für die zweite Jahreshälfte 2026 erwartet.

Die Klöckner-Aktie verliert im XETRA-Handel zeitweise 0,48 Prozent auf 12,44 Euro.

/zb/nas

DÜSSELDORF (dpa-AFX)

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Bildquellen: Klöckner & Co

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16.01.2026KlöcknerCo (KlöCo) VerkaufenDZ BANK
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