Schwacher Wind und höhere Kosten dämpfen Entwicklung von ENCAVIS

Der Umsatz nahm um rund 10 Prozent auf 58,9 Millionen Euro ab, wie das Unternehmen am Freitag in Hamburg mitteilte. Das um verschiedene Effekte bereinigte operative Ergebnis (Ebitda) sank von 50,6 Millionen auf 39,3 Millionen Euro. Die Prognose bekräftigte der im März in den MDAX aufgestiegene ENCAVIS -Konzern.

/nas/jha/

HAMBURG (dpa-AFX)

Bildquellen: Encavis AG