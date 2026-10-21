Super Micro-Aktie hebt nach starken Zahlen ab und zieht Dell und HPE mit: Diese Fragen bleiben offen

Umsatzsprung bei KI-Servern

21.10.26 10:48 Uhr

Super Micro meldet einen unerwartet starken Start ins neue Geschäftsjahr und profitiert vom anhaltenden Ausbau der KI-Infrastruktur. Doch für Anleger zählen weitere Kennzahlen.

• Das Unternehmen plant, die vollständigen Quartalszahlen am 3. November zu veröffentlichen, wobei insbesondere die Profitabilität, Cashflow und die Behebung der Kontrollschwächen für Investoren entscheidend sind.

• Trotz des Umsatzsprungs bleibt die Bruttomarge unter dem Niveau früherer Quartale, während negative Cashflows, hohe Lagerbestände und Schwächen bei den Finanzkontrollen weiterhin Risiken darstellen.

• Super Micro übertrifft die eigene Prognose für das erste Quartal 2027 deutlich, mit einem vorläufigen Umsatz von bis zu 19,5 Milliarden US-Dollar, angetrieben durch die gestiegene Nachfrage nach KI-Plattformen.

Vorläufiger Quartalsumsatz soll sich gegenüber dem Vorjahresquartal mehr als verdreifachen

Bruttomarge steigt gegenüber der bisherigen Prognose, bleibt aber unter dem Niveau früherer Quartale

Negativer Cashflow, hohe Lagerbestände und Schwächen bei den Finanzkontrollen bleiben Risikofaktoren

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Super Micro hat mit vorläufigen Zahlen für das erste Quartal des Geschäftsjahres 2027 die eigene Prognose deutlich übertroffen. Für die drei Monate bis zum 30. September erwartet der Server-Hersteller einen Umsatz von 18,5 bis 19,5 Milliarden US-Dollar statt der zuvor prognostizierten 14,5 bis 15,5 Milliarden Dollar. Als Hauptgrund nennt das Unternehmen die gestiegene Nachfrage nach KI-Plattformen. Für Anleger ist das ein starkes Signal. Ob der Umsatzsprung auch Gewinn und Mittelzufluss nachhaltig verbessert, bleibt allerdings offen.

Super-Micro-Aktie: KI-Nachfrage treibt den Quartalsumsatz

Wie das Unternehmen am Dienstag nach US-Börsenschluss mitteilte, erhöht sich sowohl die Unter- als auch die Obergrenze der Umsatzprognose um jeweils vier Milliarden Dollar. Die Dimension des Sprungs zeigt der Vorjahresvergleich: Im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2026 hatte Super Micro rund 5,0 Milliarden Dollar umgesetzt. Auf Basis der neuen Schätzung würde der Umsatz damit um rund 270 bis 290 Prozent steigen. Am Mittelpunkt der Prognosespanne entspräche das einem Plus von rund 280 Prozent. Allerdings handelt es sich noch um vorläufige, ungeprüfte Zahlen.

Die Börse reagierte positiv: Im vorbörslichen US-Handel legte die Aktie an der NASDAQ um 12,87 Prozent auf 36,65 US-Dollar zu. Auch andere Serverhersteller wie Dell und Hewlett Packard Enterprise verzeichneten Kursgewinne von 4,22 beziehungsweise 3,75 Prozent.

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Das deutet darauf hin, dass Anleger die Zahlen als Signal für die Nachfrage nach KI-Infrastruktur insgesamt werteten. Der breite Investitionsschub beantwortet jedoch noch nicht die Frage, wie profitabel die Anbieter ihre Aufträge abwickeln können.

Super Micro-Aktie: Bruttomarge steigt, bleibt aber unter Vorjahresniveau

Auch bei der Bruttomarge fällt die neue Schätzung besser aus als die bisherige Prognose. Super Micro erwartet für das erste Quartal 12,0 bis 12,5 Prozent statt zuvor 10,4 bis 10,8 Prozent. Als Grund nennt das Unternehmen den Kunden- und Produktmix. Die Bruttomarge zeigt, welcher Anteil des Umsatzes nach Abzug der direkten Herstellungskosten verbleibt. Sie ist jedoch nicht mit der operativen Marge oder der Nettogewinnmarge gleichzusetzen.

Im vierten Quartal des Geschäftsjahres 2026 hatte die Bruttomarge noch 17,5 Prozent betragen. Die neue Spanne bedeutet somit einen deutlichen Rückgang gegenüber dem Vorquartal. Zugleich liegt sie über der bisherigen Prognose und würde den Wert von 10,8 Prozent für das Gesamtjahr übertreffen. Der Umsatzsprung ist deshalb nicht automatisch mit einem proportionalen Gewinnanstieg gleichzusetzen.

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Wie viel vom zusätzlichen Umsatz tatsächlich beim Gewinn ankommt, lässt sich erst anhand der vollständigen Quartalszahlen beurteilen. Neben der Bruttomarge sind dafür auch die operativen Kosten, das Nettoergebnis und die Entwicklung des Cashflows entscheidend. Die vorläufige Meldung enthält noch keine vollständige Ergebnisrechnung.

Super Micro: Negativer Cashflow und hohe Lagerbestände belasten die Bilanz

Ein weiterer Prüfstein ist die Finanzierung des Wachstums. Im Geschäftsjahr 2026 lag der operative Cashflow bei minus 6,81 Milliarden US-Dollar. Gleichzeitig stiegen die Vorräte zum 30. Juni auf 12,90 Milliarden US-Dollar, nach 4,68 Milliarden US-Dollar ein Jahr zuvor. Ein hoher Lagerbestand kann die Versorgung mit Komponenten und die Auslieferung großer Aufträge absichern, bindet aber Kapital. Für Anleger ist deshalb entscheidend, ob sich die Vorräte in Umsatz und Zahlungseingänge umwandeln.

Zum Ende des Geschäftsjahres verfügte Super Micro über rund 7,52 Milliarden US-Dollar an liquiden Mitteln. Die Summe aus Bankverbindlichkeiten und Wandelanleihen lag bei rund 8,7 Milliarden US-Dollar. Diese Stichtagswerte unterstreichen die Bedeutung der Finanzierung, erlauben aber noch keine Aussage darüber, wie sich Liquidität und Verschuldung im Septemberquartal entwickelt haben.

Mit den vollständigen Quartalszahlen rückt daher nicht nur der Umsatz in den Fokus. Anleger sollten auch auf den operativen Cashflow, die Vorräte, die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie die Verbindlichkeiten achten. Erst diese Angaben zeigen genauer, ob das hohe Wachstum auch zu einem nachhaltig besseren Mittelzufluss führt.

Schwächen bei Finanzkontrollen bleiben ein Risiko

Neben den operativen Kennzahlen ist auch die Verlässlichkeit der Finanzberichterstattung relevant. Am 14. Oktober ernannte Super Micro Mark Long zum neuen Finanzchef. Long war zuvor Finanzchef und Chief Strategy Officer bei Western Digital. Der Wechsel erfolgt vor dem Hintergrund früherer Kritik an den Finanz- und Rechnungslegungspraktiken des Unternehmens.

Im Jahresbericht für das Geschäftsjahr 2026 stellte der Abschlussprüfer BDO fest, dass Super Micro zum 30. Juni keine in allen wesentlichen Belangen wirksamen internen Kontrollen über die Finanzberichterstattung unterhielt. Der Prüfer erteilte den internen Finanzkontrollen damit ein negatives Urteil, bestätigte aber zugleich die Ordnungsmäßigkeit des geprüften Jahresabschlusses. Beides ist zu unterscheiden: Das negative Urteil zu den Kontrollen bedeutet nicht, dass der Jahresabschluss insgesamt als fehlerhaft eingestuft wurde. Die Kontrollschwächen bleiben dennoch ein wesentlicher Risikofaktor für Anleger.

Ob der Wechsel an der Finanzspitze und die angekündigten Verbesserungsmaßnahmen das Vertrauen stärken, muss sich erst zeigen. Bei den nächsten Quartalsberichten kommt es deshalb besonders auf nachvollziehbare Angaben, verlässliche Abschlüsse und Fortschritte bei der Behebung der festgestellten Kontrollschwächen an.

Super Micro: Unveränderte Umsatzprognose trotz starkem Quartal

Trotz der starken vorläufigen Quartalszahlen ließ Super Micro den Umsatz-Ausblick für das Geschäftsjahr 2027 unverändert bei 65,0 bis 72,0 Milliarden US-Dollar. Das ist nicht automatisch ein Zeichen für eine vorsichtige Einschätzung des Managements. Es wirft aber die Frage auf, wie nachhaltig die aktuelle Nachfrage ist und welche Umsatzentwicklung das Unternehmen für die folgenden Quartale erwartet.

Ausgehend von der vorläufigen Quartalsspanne müsste Super Micro in den verbleibenden drei Quartalen zusammen noch rund 45,5 bis 53,5 Milliarden US-Dollar umsetzen, um die Jahresprognose zu erreichen. Das entspricht durchschnittlich etwa 15,2 bis 17,8 Milliarden US-Dollar je Quartal. Die Rechnung verdeutlicht, wie stark das Unternehmen bereits im ersten Quartal vorlegen könnte. Sie ist allerdings keine zusätzliche Prognose, da die tatsächlichen Quartalsumsätze von den vorläufigen Schätzungen abweichen können.

Für Anleger wird entscheidend sein, ob Super Micro die hohe Nachfrage in den kommenden Quartalen aufrechterhalten und zugleich die Profitabilität verbessern kann. Ein starkes Umsatzquartal ist ein positives Signal, aber noch kein Beleg für dauerhaft höhere Gewinne oder einen nachhaltig positiven Cashflow.

Quartalszahlen am 3. November im Anlegerfokus

Die vollständigen Ergebnisse für das erste Quartal des Geschäftsjahres 2027 will Super Micro am 3. November vorstellen. Dann sollen die vorläufigen Umsatz- und Margenschätzungen durch detailliertere Finanzdaten ergänzt werden. Besonders wichtig sind die endgültige Bruttomarge, der Gewinn, der operative Cashflow und die Entwicklung der Lagerbestände.

Die starke Nachfrage nach KI-Plattformen verschafft Super Micro Rückenwind. Ob daraus auch ein überzeugenderes Investment wird, hängt jedoch davon ab, wie effizient das Unternehmen das Wachstum in Gewinne und Liquidität übersetzt und ob es die Schwächen bei den internen Finanzkontrollen beheben kann.

Claudia Stephan, Redaktion finanzen.net

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