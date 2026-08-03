DAX 26.224 +0,9%ESt50 6.481 +0,8%MSCI World 4.905 +1,2%Top 10 Crypto 8,29 +1,4%Nas 25.914 +2,1%Bitcoin 55.388 +0,5%Euro 1,1515 +0,0%Öl 81,9 -2,3%Gold 4.065 +0,3%
Beliebte Suche
DAX 40ÖlpreisEuro - DollarBitcoin - EuroGoldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs)A2PSR2TeslaA1CX3TAmazon906866NEL ASAA0B733Microsoft870747Apple865985Siemens EnergyENER6YBASFBASF11NVIDIA918422Lufthansa823212Mercedes-Benz Group (ex Daimler)710000BayerBAY001Daimler TruckDTR0CKPlug PowerA1JA81TUITUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero.Hier informieren
Top News
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & MusterdepotsTools & integriertes TradingNewsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Umsatzsprung

Caterpillar-Aktie schießt nach Rekordquartal hoch - Umsatz schlägt neue Milliardenmarke

Caterpillar-Aktie schießt nach Rekordquartal hoch - Umsatz schlägt neue Milliardenmarke

Caterpillar meldet das umsatzstärkste Quartal der Firmengeschichte, und die Börse reagiert mit einem der stärksten Kurssprünge der vergangenen Jahre.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Caterpillar Inc.
800.20 EUR 82.40 EUR 11.48 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen

  • Caterpillar erzielt das umsatzstärkste Quartal jemals
  • Gewinn pro Aktie steigt von 4,62 auf 7,77 US-Dollar
  • Aktie springt an
Werbung

Als Caterpillar am Dienstag sein zweites Quartal 2026 vorlegt, fällt die Antwort der Börse deutlich aus: Die Aktie steigt im vorbörslichen NYSE-Handel zeitweise um 10,48 Prozent auf 917,05 US-Dollar, nachdem der Baumaschinenkonzern mit 20,5 Milliarden US-Dollar Umsatz erstmals in der Firmengeschichte die Marke von 20 Milliarden US-Dollar in einem einzelnen Quartal überspringt.

Caterpillar-Aktie: Umsatz wächst deutlich stärker als im Vorjahr

Der Umsatz klettert von 16,6 auf 20,5 Milliarden US-Dollar, ein Plus von 24 Prozent gegenüber dem zweiten Quartal 2025. Rund 3,1 Milliarden US-Dollar des Zuwachses stammen aus einem höheren Absatzvolumen, weitere 595 Millionen US-Dollar aus einer günstigeren Preisdurchsetzung. Damit wächst der Umsatz nicht nur durch mehr verkaufte Maschinen, sondern auch durch höhere Preise je Einheit.

Marge und Gewinn ziehen kräftig an

Die operative Marge steigt von 17,3 auf 20,9 Prozent, bereinigt von 17,6 auf 21,9 Prozent. Der Gewinn pro Aktie steigt von 4,62 auf 7,77 US-Dollar, bereinigt von 4,72 auf 8,17 US-Dollar. Damit wächst der Gewinn deutlich schneller als der Umsatz, ein Zeichen dafür, dass Caterpillar die höheren Erlöse überproportional in die Marge durchreicht.

Werbung

Cashflow und Kapitalrückführung nehmen zu

Der operative Cashflow des Konzerns beläuft sich auf 4,4 Milliarden US-Dollar, die Barmittel zum Quartalsende auf 6,7 Milliarden US-Dollar. Im Quartal fließen 2,2 Milliarden US-Dollar an die Aktionäre zurück, 1,5 Milliarden US-Dollar über Aktienrückkäufe und 0,7 Milliarden US-Dollar über Dividenden. Konzernchef Joe Creed verweist zudem auf steigende Auftragseingänge und einen wachsenden Auftragsbestand, die die Dynamik über alle drei Kernsegmente hinweg breiter aufstellen.

Martina Köhler, Redaktion finanzen.net

Anzeige: Caterpillar und tausende weitere Wertpapiere provisionsfrei bei finanzen.net zero.

Bildquellen: Caterpillar, James Mattil / Shutterstock.com

Aktuelle Caterpillar Aktie News

Werbung

Caterpillar Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Caterpillar nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
DatumRatingAnalyst
31.10.23 Caterpillar Overweight JP Morgan Chase & Co.
01.07.20 Caterpillar buy Deutsche Bank AG
29.04.20 Caterpillar overweight JP Morgan Chase & Co.
28.04.20 Caterpillar buy Goldman Sachs Group Inc.
24.10.19 Caterpillar overweight JP Morgan Chase & Co.