Caterpillar-Aktie schießt nach Rekordquartal hoch - Umsatz schlägt neue Milliardenmarke

Umsatzsprung

04.08.26 14:14 Uhr

Caterpillar meldet das umsatzstärkste Quartal der Firmengeschichte, und die Börse reagiert mit einem der stärksten Kurssprünge der vergangenen Jahre.

• Die Aktie reagierte positiv auf die Zahlen und stieg im vorbörslichen Handel zeitweise um über 9 %, begleitet von steigenden Auftragseingängen und erhöhten Kapitalrückführungen.

• Der Gewinn pro Aktie steigt deutlich von 4,62 auf 7,77 US-Dollar, wobei die Marge ebenfalls kräftig zunimmt.

• Caterpillar verzeichnet das umsatzstärkste Quartal in der Firmengeschichte mit 20,5 Milliarden US-Dollar, ein Plus von 24 % im Vergleich zum Vorjahr.

Caterpillar erzielt das umsatzstärkste Quartal jemals

Gewinn pro Aktie steigt von 4,62 auf 7,77 US-Dollar

Aktie springt an

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Als Caterpillar am Dienstag sein zweites Quartal 2026 vorlegt, fällt die Antwort der Börse deutlich aus: Die Aktie steigt im vorbörslichen NYSE-Handel zeitweise um 10,48 Prozent auf 917,05 US-Dollar, nachdem der Baumaschinenkonzern mit 20,5 Milliarden US-Dollar Umsatz erstmals in der Firmengeschichte die Marke von 20 Milliarden US-Dollar in einem einzelnen Quartal überspringt.

Caterpillar-Aktie: Umsatz wächst deutlich stärker als im Vorjahr

Der Umsatz klettert von 16,6 auf 20,5 Milliarden US-Dollar, ein Plus von 24 Prozent gegenüber dem zweiten Quartal 2025. Rund 3,1 Milliarden US-Dollar des Zuwachses stammen aus einem höheren Absatzvolumen, weitere 595 Millionen US-Dollar aus einer günstigeren Preisdurchsetzung. Damit wächst der Umsatz nicht nur durch mehr verkaufte Maschinen, sondern auch durch höhere Preise je Einheit.

Marge und Gewinn ziehen kräftig an

Die operative Marge steigt von 17,3 auf 20,9 Prozent, bereinigt von 17,6 auf 21,9 Prozent. Der Gewinn pro Aktie steigt von 4,62 auf 7,77 US-Dollar, bereinigt von 4,72 auf 8,17 US-Dollar. Damit wächst der Gewinn deutlich schneller als der Umsatz, ein Zeichen dafür, dass Caterpillar die höheren Erlöse überproportional in die Marge durchreicht.

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Cashflow und Kapitalrückführung nehmen zu

Der operative Cashflow des Konzerns beläuft sich auf 4,4 Milliarden US-Dollar, die Barmittel zum Quartalsende auf 6,7 Milliarden US-Dollar. Im Quartal fließen 2,2 Milliarden US-Dollar an die Aktionäre zurück, 1,5 Milliarden US-Dollar über Aktienrückkäufe und 0,7 Milliarden US-Dollar über Dividenden. Konzernchef Joe Creed verweist zudem auf steigende Auftragseingänge und einen wachsenden Auftragsbestand, die die Dynamik über alle drei Kernsegmente hinweg breiter aufstellen.

Martina Köhler, Redaktion finanzen.net

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