Delta Air Lines-Aktie an der NYSE gefragt: Delta Air Lines vermeldet optimistischen Geschäftsausblick

Umsatz und Ticketpreise stiegen weiter, auch wenn die Nachfrage in der Branche nicht mehr ganz so stark zulege wie zuletzt, sagte Konzernchef Ed Bastian am Donnerstag in Atlanta im zuge der Veröffentlichung von Geschäftszahlen. Der bereinigte Gewinn je Aktie soll von April bis Juni zwischen 2 und 2,25 Dollar liegen. Damit würde die Airline, die aktuellen Gewinnerwartungen der Analysten übertreffen.

Bisher lief es in diesem Jahr allerdings nicht so gut für Delta Air Lines: Im für das Gesamtjahr weniger wichtigen ersten Quartal lag der bereinigte Gewinn je Aktie mit 25 Cent unter den Erwartungen der Analysten. Allerdings hatte an dieser Stelle im Vorjahresquartal noch ein Verlust gestanden. Dazu sind die Stückkosten - das heißt grob gesagt die Kosten ohne Benzin für einen Sitzplatzkilometer - mit einem Plus von 4,7 Prozent im ersten Quartal deutlicher gestiegen als der Konzern selbst erwartet hatte.

Unter dem Strich verbuchte Delta in den ersten drei Monaten des Jahres einen Verlust von 363 Millionen Dollar (331 Mio Eur) - das ist aber immerhin rund 60 Prozent weniger als noch vor einem Jahr. Generell ist die Nachfrage zu Beginn des Jahres und vor den Frühlingsferien immer am schwächsten. Auch andere Fluggesellschaften bekommen das zu spüren.

An seiner Prognose für das Gesamtjahr hat der Konzern nichts geändert: Für 2023 peilt Delta weiterhin einen Umsatz von 15 bis 20 Prozent über dem Vorjahresniveau an. Der bereinigte Gewinn je Aktie soll 5 bis 6 Dollar erreichen. Das wäre im besten Fall fast doppelt so viel wie 2022 - aber immer noch weniger als die 7,30 Dollar aus dem Vor-Corona-Jahr 2019. Diese Größenordnung erwartet Delta frühestens 2024 wieder.

So reagiert die Aktie

Positiv aufgenommene Geschäftszahlen und ein unerwartet guter Ausblick von Delta Air Lines haben am Donnerstag die Aktien von Fluggesellschaften beflügelt. Delta Air Lines meldete einen geringeren Nettoverlust im ersten Quartal bei einem starken Umsatzwachstum. Für das zweite Quartal erwartet das Unternehmen ein Ergebnis über der durchschnittlichen Marktschätzung und ein erneut deutliches Erlösplus. Zudem wurden die Jahresziele bekräftigt.

Die Delta-Papiere steigen zeitweise um 0,37 Prozent auf 33,87 US-Dollar, jene der direkten Wettbewerber American Airlines und United Airlines legen ebenfalls zu. Auch die Anteilsscheine der Lufthansa machen nach den Delta-Nachrichten einen kleineren Sprung aufwärts.

NEW YORK / ATLANTA (dpa-AFX)

Bildquellen: Chris Parypa Photography / Shutterstock.com