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Umsatzwachstum

Nemetschek-Aktie gesucht: Ausblick an Übernahme angepasst

Nemetschek-Aktie gesucht: Ausblick an Übernahme angepasst

Der Softwarespezialist Nemetschek hat nach der Übernahme des US-Anbieters HCSS seine Jahresprognose angepasst.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Nemetschek SE
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So soll der Zukauf zum Umsatzplus währungsbereinigt zusätzlich rund 6 Prozentpunkte beitragen, wie der MDAX-Konzern am Dienstag in München mitteilte. Organisch - also ohne Zukauf gerechnet - bestätigte der Bausoftwarespezialist das anvisierte Umsatzwachstum mit 14 bis 15 Prozent.

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Die aus eigener Kraft anvisierte Gewinnmarge vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen von 32 bis 33 Prozent dürfte durch die Übernahme um rund 1,5 Prozentpunkte getrübt werden, hieß es. Das sei im Wesentlichen auf Kaufpreisallokationen, laufende Integrationskosten und Aufwendungen für ein neues aktienbasiertes Vergütungsprogramm zurückzuführen. Die Nemetschek SE-Aktie legte nach der Mitteilung um 4 Prozent zu.

Zahlen für das zweite Quartal legt Nemetschek an diesem Donnerstag vor.

/men/jha/

dpa

Bildquellen: Nemetschek Group

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DatumRatingAnalyst
16.07.26 Nemetschek SE Sell UBS AG
15.07.26 Nemetschek SE Overweight JP Morgan Chase & Co.
09.07.26 Nemetschek SE Overweight JP Morgan Chase & Co.
06.07.26 Nemetschek SE Buy Deutsche Bank AG
02.07.26 Nemetschek SE Overweight JP Morgan Chase & Co.