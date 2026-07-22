Alphabet-Aktie nach Aktienrückkäufen - wohin fließen die Google-Milliarden jetzt?

Umschichtung

22.07.26 20:07 Uhr

Nach zehn Jahren und 346 Milliarden US-Dollar an Aktienrückkäufen - wo geht die Reise für Alphabet jetzt hin?

• Alphabet 2016-2025 mit rund 346 Milliarden US-Dollar an Aktienrückkäufen

• Juni 2026: Kapitalerhöhung auf 84,75 Milliarden US-Dollar aufgestockt

• 10 Milliarden-Dollar Finanzierung von Berkshire Hathaway



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Ein Jahrzehnt der Aktienrückkäufe geht zu Ende

Alphabet zählt zu den größten Rückkäufern eigener Aktien an der Wall Street. Laut einer Auswertung von The Motley Fool hat der Google-Mutterkonzern zwischen 2016 und 2025 in Summe rund 346 Milliarden US-Dollar für Aktienrückkäufe ausgegeben, von 3,7 Milliarden US-Dollar im Jahr 2016 auf einen Höhepunkt von 62,2 Milliarden US-Dollar im Jahr 2024, gefolgt von 45,7 Milliarden US-Dollar im Jahr 2025.

Den deutlichen Anstieg ab 2018 bringt The Motley Fool mit der US-Steuerreform von 2018 in Verbindung, die den Körperschaftsteuersatz von 35 auf 21 Prozent senkte und Unternehmen so mehr Spielraum für Rückkäufe verschaffte.

84,75 Milliarden US-Dollar für die KI-Infrastruktur

Am 2. Juni 2026 gab Alphabet die Bepreisung einer Kapitalerhöhung bekannt, die von ursprünglich von 80 auf 84,75 Milliarden US-Dollar aufgestockt wurde. Das Paket setzt sich laut Unternehmensmitteilung aus mehreren Bausteinen zusammen: einem Angebot von Class-A- und Class-C-Aktien im Volumen von 18 Milliarden US-Dollar, Depositary Shares auf neu ausgegebene Pflichtwandelvorzugsaktien im Volumen von 16,75 Milliarden US-Dollar mit einer Dividende von 6,25 Prozent, einem bestehenden ATM-Programm über 40 Milliarden US-Dollar sowie einer Privatplatzierung von 10 Milliarden US-Dollar durch Berkshire Hathaway.

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Die Nettoerlöse sollen laut Alphabet für allgemeine Unternehmenszwecke sowie insbesondere für Investitionen in den Ausbau der KI-Infrastruktur und globaler Rechenkapazitäten verwendet werden. Als Bookrunner fungierten unter anderem Goldman Sachs, JPMorgan und Morgan Stanley.

Wachstumsmotor Google Cloud

Dass Alphabet seine Investitionen in Richtung KI verschiebt, hat laut dem Bericht einen nachvollziehbaren Hintergrund: Seit der Integration generativer KI- und Sprachmodell-Lösungen in Google Cloud habe sich das Umsatzwachstum in diesem margenstarken Segment deutlich beschleunigt. Im Quartal bis März 2026 sei der Cloud-Umsatz demnach um 63 Prozent gegenüber dem Vorjahr gestiegen, die annualisierte Umsatzrate habe die Marke von 80 Milliarden US-Dollar überschritten. Langfristig könnte Google Cloud nach dieser Einschätzung das Werbegeschäft als wichtigsten Cashflow-Treiber des Konzerns ablösen.

Risiko: Historische Muster sprechen für Turbulenzen

Der Kurswechsel ist nach Einschätzung von The Motley Fool jedoch kein Selbstläufer. Jede bedeutende Technologie seit Beginn des Internetzeitalters habe in ihrer frühen Expansionsphase eine Übertreibungsphase mit anschließendem Rückschlag durchlaufen. Unternehmen benötigten Jahre, um neue Technologien tatsächlich gewinnbringend einzusetzen. Sollte sich eine KI-Blase bilden und platzen, bliebe auch Alphabet nicht verschont. Der Konzern verfüge jedoch über einen breiten Wettbewerbsvorteil und eine solide Bilanz, die ihn eine solche Phase besser überstehen lassen dürfte als viele reine KI-Unternehmen.

Markus Maier, Redaktion finanzen.net