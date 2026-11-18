Umschichtung im Depot

Cathie Woods ARK kauft Aktien von Intuitive Machines und trennt sich von 10X Genomics, doch trägt der Rekordbericht die Bewegung im Depot?

• ARK verkauft vermehrt Positionen bei 10x Genomics und Staking-ETFs auf Kryptowährungen, während es bei Fintech und Mobilitätskonzepten aufstockt, und fokussiert sich auf die bevorstehenden Mondmissionen IM-3 und Altus-1 im Jahr 2027.

• Das Unternehmen verzeichnete im dritten Quartal 2026 einen Umsatzanstieg auf 269 Millionen US-Dollar, hauptsächlich durch die Übernahme von Lanteris Space Systems, und zeigt Fortschritte beim Umbau zum Raumfahrt-Generalunternehmer, trotz operativer Verluste.

• ARK Invest hat Aktien von Intuitive Machines im Wert von rund 6,9 Millionen US-Dollar gekauft, was den größten Einzelkauf des Tages darstellt, und profitiert von einem Rekordquartal mit starkem Umsatz- und Auftragsanstieg.

ARK kauft Aktien von Intuitive Machines für Millionen-Betrag

Das Rekordquartal stützt sich teils auf Zukäufe und Einmaleffekte

Bei 10x Genomics und Staking-ETFs auf Kryptowährungen baut ARK ab

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Cathie Woods Vermögensverwalter ARK Invest hat am Dienstag Aktien von Intuitive Machines im Wert von rund 6,9 Millionen US-Dollar gekauft und damit über die ETFs ARKQ und ARKX den größten Einzelkauf des Tages getätigt, wie investing.com berichtet. Eine Begründung für die Transaktionen liefert die tägliche Handelsübersicht von ARK nicht.

Der Zukauf folgt auf ein Rekordquartal

Der Kauf fällt in die Woche nach den Zahlen zum dritten Quartal, die Intuitive Machines am 12. November vorgelegt hatte. Der Umsatz schnellte auf 269 Millionen US-Dollar, nach 52 Millionen im Vorjahresquartal. Aus dem operativen Geschäft flossen 66 Millionen US-Dollar zu, ein Jahr zuvor war es noch ein Abfluss von 7 Millionen. Der Auftragsbestand kletterte auf 1,87 Milliarden US-Dollar, nachdem er Ende 2025 noch bei 213 Millionen gelegen hatte. Für das Gesamtjahr 2026 stellt das Management 920 bis 950 Millionen US-Dollar Umsatz und ein positives bereinigtes EBITDA in Aussicht. Vorstandschef Steve Altemus wertet die Zahlen als Beleg für den Umbau vom Pionier der Mondforschung zum Generalunternehmer der Raumfahrt.

Rekorde mit Fußnoten

Wer die Tabellen hinter den Schlagzeilen liest, stößt allerdings auf Einschränkungen. Der Umsatzsprung geht vor allem auf die im Januar 2026 übernommene Lanteris Space Systems zurück: Produktumsätze von 215 Millionen US-Dollar gab es im Vorjahresquartal noch gar nicht, das Servicegeschäft wuchs dagegen nur von 51 auf 54 Millionen. Die Bruttomarge von 26 Prozent enthält nach Unternehmensangaben zudem netto positive Einmaleffekte aus Programmanpassungen.

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Operativ weitete sich der Verlust auf 34 Millionen US-Dollar aus, nach 15 Millionen im Vorjahresquartal. Dass der den Aktionären zurechenbare Nettoverlust trotzdem auf 4 Millionen schrumpfte (Vorjahr: knapp 7 Millionen), verdankt Intuitive Machines vor allem einer Neubewertung der Verbindlichkeiten aus Optionsscheinen, die 30 Millionen US-Dollar Ertrag brachte. Auch der Cashflow relativiert sich über einen längeren Zeitraum: Nach neun Monaten steht ein freier Cashflow von minus 112 Millionen US-Dollar zu Buche, nach minus 33 Millionen im Vorjahreszeitraum. Vom Auftragsbestand stammen rund 645 Millionen US-Dollar aus den Übernahmen von Lanteris und Goonhilly.

Verkauft werden 10x Genomics und Staking-ETFs

Auf der Verkaufsseite stand am Dienstag 10x Genomics an erster Stelle. Über den Genomikfonds ARKG trennte sich ARK von Papieren im Wert von rund 5,9 Millionen US-Dollar und setzte damit einen bereits laufenden Abbau fort. Im selben Fonds flossen Mittel dagegen in Twist Bioscience und Scribe Therapeutics, sodass sich innerhalb der Genomik eher eine Umschichtung als ein Rückzug abzeichnet.

Das übrige Muster ist ähnlich klar. ARK stockte bei Fintech und neuen Mobilitätskonzepten auf, am deutlichsten bei Block mit rund 2,8 Millionen US-Dollar über ARKK und ARKW, daneben bei Archer Aviation und Kodiak AI. Abgebaut wurde dagegen das Engagement bei Kryptowährungen: Die Staking-ETFs von 3iQ auf Ethereum und Solana verkaufte ARK zusammen für gut 4 Millionen US-Dollar. Kleinere Verkäufe betrafen BYD und Bullish.

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Intuitive Machines-Aktie: IM-3 wird zum Prüfstein

Für den Fortgang der Wette rückt nun die Ausführung in den Mittelpunkt. Altemus nannte mit Blick auf 2027 die Mondmission IM-3 und den ersten Mondsatelliten Altus-1 als Schwerpunkte, deren Start laut Unternehmen für das Zeitfenster März/April geplant ist.

Evelyn Schmal, Redaktion Finanzen.net

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