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Cerebras-Aktie dreht ins Plus: Cathie Wood greift jetzt massiv zu - das steckt dahinter

25.06.26 11:36 Uhr
Cathie Wood greift bei gebeutelter Cerebras-Aktie an der NASDAQ zu - was das klare KI-Signal für Anleger bedeutet | finanzen.net

Cathie Wood kauft bei der schwächelnden Cerebras-Aktie kräftig nach und setzt damit ein klares KI-Signal: ARK Invest bleibt trotz Rückschlägen im KI-Hardware-Sektor investiert.

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• Cathie Wood kauft massiv bei Cerebras Systems nach
• ARK Invest setzt klares KI-Vertrauenssignal trotz Kursschwäche
• Fokus bleibt auf KI-Hardware und Zukunftstechnologien

Die Star-Investorin Cathie Wood und ihr Investmenthaus ARK Invest haben am Mittwoch erneut für Bewegung im Tech-Portfolio gesorgt. Dabei lag der Fokus der täglichen ETF-Transaktionen klar auf Künstlicher Intelligenz und Biotechnologie - allen voran auf einem deutlichen Zukauf bei der angeschlagenen Cerebras Systems.

ARK kauft massiv Cerebras-Aktien nach Rückschlag im KI-Sektor

Das auffälligste Signal des Handelstages war der aggressive Einstieg bei Cerebras Systems. Insgesamt erwarb ARK 99.154 Aktien des KI-Hardware-Spezialisten im Wert von rund 22,48 Millionen US-Dollar. Die Käufe wurden auf mehrere ETFs verteilt, darunter ARKK und ARKW.

Bereits am Vortag hatte ARK seine Position um weitere 25.795 Aktien aufgestockt. Damit setzt das Unternehmen ein klares Zeichen: Trotz hoher Volatilität im KI-Hardware-Segment bleibt Cerebras ein strategisch wichtiger Baustein im Portfolio von Cathie Wood.

Marktbeobachter werten den Schritt als klassisches "Buy the Dip"-Manöver. Insbesondere im Bereich KI-Infrastruktur sieht ARK langfristig weiterhin starkes Wachstumspotenzial.

Verkaufsdruck bei Roku hält an - ARK reduziert Medienposition

Während ARK bei KI-Hardware zukauft, wird im klassischen Streaming-Sektor weiter abgebaut. So verkaufte die Investmentgesellschaft 65.246 Aktien von Roku im Gesamtwert von rund 8,81 Millionen US-Dollar. Der Abbau der Position zieht sich bereits über mehrere Handelstage hinweg und deutet auf eine strukturelle Neubewertung des Streaming-Segments im Portfolio hin.

Biotech im Fokus: Eli Lilly bleibt ARK-Liebling

Neben KI bleibt auch die Biotechnologie ein zentraler Baustein der ARK-Strategie. Besonders hervor sticht der erneute Zukauf von 7.293 Aktien von Eli Lilly im Wert von rund 8,07 Millionen US-Dollar über den ARKG ETF.

Dies ist kein isolierter Trade: Bereits in der Vorwoche hatte ARK signifikant in den Pharmariesen investiert. Der erneute Zukauf unterstreicht laut Investing.com das langfristige Vertrauen in die Wachstumsperspektiven von Eli Lilly, insbesondere im Bereich innovativer Medikamente und Diabetes-Therapien.

KI und Biotech dominieren ARK-Strategie

Neben den großen Schlagzeilen-Positionen tätigte ARK weitere kleinere, aber strategisch relevante Transaktionen. Dazu zählen Zukäufe bei Recursion Pharmaceuticals sowie Tempus AI.

Insgesamt zeigt sich ein klares Muster: ARK Invest verschiebt Kapital konsequent in Richtung KI-Hardware, datengetriebene Medizin und Biotechnologie - während klassische Medien- und Streamingwerte wie Roku weiter an Gewicht verlieren.

Cathie Wood bleibt ihrer KI-Wette treu: Wichtige Signale für Anleger?

Die aktuellen ETF-Bewegungen der ARK Invest unterstreichen erneut den klaren Fokus auf disruptive Zukunftstechnologien. Besonders der kräftige Zukauf bei der Cerebras Systems trotz zwischenzeitlicher Kursschwäche signalisiert anhaltendes Vertrauen in das Wachstumspotenzial von KI-Hardware. Am Mittwoch schloss die Cerebras-Aktie an der NASDAQ mit kräftigen Verlusten von 19,61 Prozent bei 182,26 US-Dollar. Am Donnerstag bahn sich jedoch eine Stabilisierung an: Vorbörslich steigt das Papier zeitweise um 2,27 Prozent auf 186,40 US-Dollar.

Für Anleger lässt sich daraus vor allem eines ableiten: ARK nutzt Rücksetzer offenbar gezielt für den Ausbau langfristiger Kernpositionen im KI-Sektor. Das spricht zwar für eine optimistische Zukunftserwartung, geht jedoch weiterhin mit erhöhtem Risiko einher, da Bewertungen und Volatilität in diesem Segment stark schwanken können.

Bettina Schneider, Redaktion finanzen.net

Dieser Text dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageempfehlung dar. Die finanzen.net GmbH schließt jegliche Regressansprüche aus.

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Bildquellen: Samuel Boivin / Shutterstock.com, Cindy Ord/Getty Images for Bloomberg Businessweek

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