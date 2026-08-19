RWE-Aktie im Blick: Moody's bestätigt Rating mit "Baa2" - Ausblick stabil

Umsichtiges Finanzmanagement

20.08.26 17:51 Uhr

Moody's bescheinigt RWE ein konstantes Investmentgrade-Rating.

Moody's geht davon aus, dass RWE trotz seines massiven Investitionsprogramms bis 2031 ein Finanzierungsprofil beibehalten wird, welches mit der Bonitätsnote vereinbar ist. RWE habe in der Vergangenheit ein umsichtiges Finanzmanagement betrieben.

Die Agentur hat die Bonitätseinstufung für den DAX -Konzern mit "Baa2" und einem stabilen Ausblick bestätigt.

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Long Short Hebel wählen: 5x 10x

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