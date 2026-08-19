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Umsichtiges Finanzmanagement

RWE-Aktie im Blick: Moody's bestätigt Rating mit "Baa2" - Ausblick stabil

RWE-Aktie im Blick: Moody's bestätigt Rating mit "Baa2" - Ausblick stabil

Moody's bescheinigt RWE ein konstantes Investmentgrade-Rating.

Werte in diesem Artikel
Aktien
RWE AG St.
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Die Agentur hat die Bonitätseinstufung für den DAX-Konzern mit "Baa2" und einem stabilen Ausblick bestätigt.

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Moody's geht davon aus, dass RWE trotz seines massiven Investitionsprogramms bis 2031 ein Finanzierungsprofil beibehalten wird, welches mit der Bonitätsnote vereinbar ist. RWE habe in der Vergangenheit ein umsichtiges Finanzmanagement betrieben.

DJG/mgo/ros

Dow Jones Newswires

Bildquellen: Dennis Diatel / Shutterstock.com, rafapress / Shutterstock.com

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DatumRatingAnalyst
19.08.26 RWE Overweight JP Morgan Chase & Co.
17.08.26 RWE Buy Deutsche Bank AG
17.08.26 RWE Buy UBS AG
14.08.26 RWE Outperform RBC Capital Markets
14.08.26 RWE Overweight Barclays Capital

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