RWE-Aktie im Plus: Moody's bestätigt Rating mit "Baa2" - Ausblick stabil

Umsichtiges Finanzmanagement

21.08.26 09:41 Uhr

Moody's bescheinigt RWE ein konstantes Investmentgrade-Rating.

Die Agentur hat die Bonitätseinstufung für den DAX-Konzern mit "Baa2" und einem stabilen Ausblick bestätigt.

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Moody's geht davon aus, dass RWE trotz seines massiven Investitionsprogramms bis 2031 ein Finanzierungsprofil beibehalten wird, welches mit der Bonitätsnote vereinbar ist. RWE habe in der Vergangenheit ein umsichtiges Finanzmanagement betrieben.

Die RWE-Aktie notiert im XETRA-Handel zeitweise 0,98 Prozent im Plus bei 57,90 Euro.

DJG/mgo/ros

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