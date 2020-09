Umstrittener Tony Abbott zum britischen Handelsberater ernannt

LONDON (dpa-AFX) - Der frühere australische Premierminister Tony Abbott ist trotz Gegenwind zum Handelsberater der britischen Regierung ernannt worden. Das gab die britische Handelsministerin Liz Truss am Freitag in London bekannt. An der Ernennung hatte es zuvor viel Kritik gegeben, da Abbott bereits mehrfach mit homophoben und frauenfeindlichen Äußerungen oder Zweifeln am menschengemachten Klimawandel aufgefallen ist.

Premierminister Boris Johnson und sein Gesundheitsminister sicherten dem 62-jährigen australischen Politiker jedoch ihre Unterstützung zu und lobten seine Kompetenz in Handelsfragen. Abbott soll auf seinem neuen Posten eine wichtige Rolle in den Verhandlungen über Freihandelsabkommen für die Zeit nach der Brexit-Übergangsphase spielen. Der konservative Politiker führte die australische Regierung von 2013 bis 2015 an. Geboren wurde er in London.

/swe/DP/nas