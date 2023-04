NASDAQ-Titel Amazon-Aktie vorbörslich etwas tiefer: Amazon kürzt offenbar Aktienzuteilungen für Mitarbeiter 2025

Aktien in diesem Artikel Amazon 92,58 EUR

Als Gründe führe das Unternehmen das Wirtschaftsklima und das Firmenbudget an, berichtete Business Insider am Mittwoch unter Berufung auf eine Mitteilung von Amazon an die Führungskräfte. Eine Umstrukturierung des Gehaltsmodells sei denkbar, um über die Vergütung eine mögliche Schwäche des Aktienkurses auszugleichen. Der US-Online-Händler reagierte nicht sofort auf eine Anfrage der Nachrichtenagentur Reuters zur Stellungnahme.

Vergangenen Monat hatte Amazon in einer zweiten Entlassungswelle den Abbau von 9000 Stellen angekündigt. Anfang des Jahres hatte der Konzern wegen der trüben Konjunkturaussichten im Technologiesektor bereits 18.000 Jobs gestrichen.

Im vorbörslichen NASDAQ-Handel verliert die Amazon-Aktie zeitweise 0,28 Prozent auf 100,82 US-Dollar.

Bangalore (Reuters)

Bildquellen: Jonathan Weiss / Shutterstock.com, Sundry Photography / Shutterstock.com