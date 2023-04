McDonald's-Aktie vorbörslich höher: McDonald's bereitet offenbar Entlassungen vor

Mitarbeiter in den USA und einige internationale Mitarbeiter wurden vergangene Woche von McDonald's darum gebeten, von Montag bis Mittwoch von zu Hause aus zu arbeiten, um Personalentscheidungen virtuell treffen zu können, zitierte die Zeitung "Wall Street Journal" aus einer internen E-Mail an die Beschäftigten. Es ist unklar, wie viele Mitarbeiter entlassen werden sollen. McDonald's reagierte nicht sofort auf eine Anfrage von Reuters zur Stellungnahme.

Das in Chicago ansässige Unternehmen erklärte im Januar, dass es im Rahmen einer aktualisierten Geschäftsstrategie den Personalbestand des Unternehmens überprüfen werde, was in einigen Bereichen zu Entlassungen und in anderen zu Erweiterungen führen könnte.

Im vorbörslichen NYSE-Handel gewinnt die McDonald's-Aktie zeitweise 0,58 Prozent auf 281,24 US-Dollar.

Bangalore (Reuters)

Ausgewählte Hebelprodukte auf McDonald's Corp. Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf McDonald's Corp. Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf McDonald's Corp.

Bildquellen: Ken Wolter / Shutterstock.com, Alberto Stocco / Shutterstock.com